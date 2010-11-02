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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:25
wig написав:Menwyy
На Моно можно и свои загнать. 10% грязными за такси, не перебьет никакой грейс.
Я не спорю, что конкретные категории бывают весьма интересными, но давайте будем объективными: у вас часто траты за месяц по подобным категориям превышают все остальные или же как минимум составляют значительную их часть?
Именно потому и важен "портфель" инструментов (кредиток) на разные типы трат. Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:30
Menwyy написав:
Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).
Будут интересные предложения - заплачу валютной. Сейчас, к счастью, нажухивание на курсе не является обязательном условием для получения орехов.
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