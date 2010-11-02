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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7261726272637264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:25

  wig написав:Menwyy На Моно можно и свои загнать. 10% грязными за такси, не перебьет никакой грейс.

Я не спорю, что конкретные категории бывают весьма интересными, но давайте будем объективными: у вас часто траты за месяц по подобным категориям превышают все остальные или же как минимум составляют значительную их часть?

Именно потому и важен "портфель" инструментов (кредиток) на разные типы трат. Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:30

  Menwyy написав:Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).

Будут интересные предложения - заплачу валютной. Сейчас, к счастью, нажухивание на курсе не является обязательном условием для получения орехов.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:03

  wig написав:
  Menwyy написав:Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).

Будут интересные предложения - заплачу валютной. Сейчас, к счастью, нажухивание на курсе не является обязательном условием для получения орехов.


Им про курсы валют по картам, которые до июня равнялись курсам онлайн обмена, а после такими, что реально нажухивают.
А они про кешбэк.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:12

Re: Альфа-Банк

Знов за рибу гроші...

Стали гірші курси? Погано, але КБ їх трохи врівноважує, тому рахуйте кожен свою вигоду та й годі. Досить бідкатися вже, час розводити руками ; )
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:10

  kreuz написав:Знов за рибу гроші...

Стали гірші курси? Погано, але КБ їх трохи врівноважує, тому рахуйте кожен свою вигоду та й годі. Досить бідкатися вже, час розводити руками ; )


.... все равно божья роса.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:16

  Олег1964 написав:
  kreuz написав:Знов за рибу гроші...

Стали гірші курси? Погано, але КБ їх трохи врівноважує, тому рахуйте кожен свою вигоду та й годі. Досить бідкатися вже, час розводити руками ; )


.... все равно божья роса.

Ну як скажете. Мабуть Вам видніше.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:17

Re: Альфа-Банк

А де Юля поділася? Я ж усе ще чекаю на відповідь ; )
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:21

  kreuz написав:А де Юля поділася? Я ж усе ще чекаю на відповідь ; )

Я тут. Вибачте, на щось забула відповісти?( Нагадайте, будь-ласка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:26

пошел 6й день гнева олега :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:28

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А де Юля поділася? Я ж усе ще чекаю на відповідь ; )

Я тут. Вибачте, на щось забула відповісти?( Нагадайте, будь-ласка.

І мені дайте відповідь. Альфабанк продзвонює клієнтів щодо якості додатку Альфамобайл?
VanKiss
 
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