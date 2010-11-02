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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:25
wig написав:Menwyy
На Моно можно и свои загнать. 10% грязными за такси, не перебьет никакой грейс.
Я не спорю, что конкретные категории бывают весьма интересными, но давайте будем объективными: у вас часто траты за месяц по подобным категориям превышают все остальные или же как минимум составляют значительную их часть?
Именно потому и важен "портфель" инструментов (кредиток) на разные типы трат. Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).
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Menwyy
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:30
Menwyy написав:
Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).
Будут интересные предложения - заплачу валютной. Сейчас, к счастью, нажухивание на курсе не является обязательном условием для получения орехов.
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wig
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:03
wig написав: Menwyy написав:
Но мы же говорили о тратах "на все", а не на конкретные категории (где и у Альфы бывают интересные предложения еще и за кредитные).
Будут интересные предложения - заплачу валютной. Сейчас, к счастью, нажухивание на курсе не является обязательном условием для получения орехов.
Им про курсы валют по картам, которые до июня равнялись курсам онлайн обмена, а после такими, что реально нажухивают.
А они про кешбэк.
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Олег1964
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:12
Знов за рибу гроші...
Стали гірші курси? Погано, але КБ їх трохи врівноважує, тому рахуйте кожен свою вигоду та й годі. Досить бідкатися вже, час розводити руками ; )
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kreuz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:10
kreuz написав:
Знов за рибу гроші...
Стали гірші курси? Погано, але КБ їх трохи врівноважує, тому рахуйте кожен свою вигоду та й годі. Досить бідкатися вже, час розводити руками ; )
.... все равно божья роса.
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Олег1964
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:16
Олег1964 написав: kreuz написав:
Знов за рибу гроші...
Стали гірші курси? Погано, але КБ їх трохи врівноважує, тому рахуйте кожен свою вигоду та й годі. Досить бідкатися вже, час розводити руками ; )
.... все равно божья роса.
Ну як скажете. Мабуть Вам видніше.
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kreuz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:17
А де Юля поділася? Я ж усе ще чекаю на відповідь ; )
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kreuz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:21
kreuz написав:
А де Юля поділася? Я ж усе ще чекаю на відповідь ; )
Я тут. Вибачте, на щось забула відповісти?( Нагадайте, будь-ласка.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:26
пошел 6й день гнева олега
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:28
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А де Юля поділася? Я ж усе ще чекаю на відповідь ; )
Я тут. Вибачте, на щось забула відповісти?( Нагадайте, будь-ласка.
І мені дайте відповідь. Альфабанк продзвонює клієнтів щодо якості додатку Альфамобайл?
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