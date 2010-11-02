|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34
VanKiss написав:
Ув.представитель Альфа банк сейчас был звонок с целью оценки качества и функционала приложения Альфамобайл. Вы действительно проводите подобные обзвоны?
VanKiss, добрый день. Думала, что ответила вам, но видимо, забыла нажать на кнопку "оправить". Да, мы делаем такие опросы. Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6562
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:34
VanKiss написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А де Юля поділася? Я ж усе ще чекаю на відповідь ; )
Я тут. Вибачте, на щось забула відповісти?( Нагадайте, будь-ласка.
І мені дайте відповідь. Альфабанк продзвонює клієнтів щодо якості додатку Альфамобайл?
Відповіла, вибачте за затримку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6562
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:42
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Шановна Alfa
, доброго ранку Вам!
Скажіть, а чи входитиме у грейс за карткою ЕКО оплата замовлення на ОЛХ, який розбиває платіж на два: власне за товар (р2р 6012) + за доставку (4215). Чи ця операція буде вважатися неторговою, тому 26% згідно п. 2 одразу після проведення за рахунком почнуть накопичуватися? Може будуть ще якісь комісії?
Дякую за швидку відповідь.
kreuz, уточнюю, відпишусь.
День добігає кінця. Чим платити?
Операції, що здіснені за допомогою сервісів переказу з картки на картку вважаються банком готівковими.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6562
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:50
Alfa_Bank написав: VanKiss написав:
Ув.представитель Альфа банк сейчас был звонок с целью оценки качества и функционала приложения Альфамобайл. Вы действительно проводите подобные обзвоны?
VanKiss, добрый день. Думала, что ответила вам, но видимо, забыла нажать на кнопку "оправить". Да, мы делаем такие опросы. Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах.
Спасибо успокоили. А каким образом человек попадает в выборку для прозвона?
Просто смутило,что обычно подобные опросы с городских номеров 044,а тут обычный номер 063.
-
VanKiss
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 13.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:56
VanKiss написав: Alfa_Bank написав: VanKiss написав:
Ув.представитель Альфа банк сейчас был звонок с целью оценки качества и функционала приложения Альфамобайл. Вы действительно проводите подобные обзвоны?
VanKiss, добрый день. Думала, что ответила вам, но видимо, забыла нажать на кнопку "оправить". Да, мы делаем такие опросы. Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах.
Спасибо успокоили. А каким образом человек попадает в выборку для прозвона?
Просто смутило,что обычно подобные опросы с городских номеров 044,а тут обычный номер 063.
Этого не подскажу, к сожалению. Но у АБ есть и мобильные номера для обзвонов, когда сотрудник набирает номер вручную, дозвон идет как с мобильного чаще всего.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6562
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:20
Alfa_Bank ,и можно вам ещё один вопрос. Почему курс конвертации при операциях с грн.карт в интернете несколько выше,чем в отделениях или онлайн для покупки валюты? И если будет возврат платежа,то по какому курсу валюта вернётся на грн.счёт.
-
VanKiss
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 13.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6039
|1387389
|
|
|12717
|1806904
|
|
|5006
|672965
|
Сер 26 чер, 2019 11:51
Aps
|