Додано: Сер 26 чер, 2019 19:20

VanKiss написав: Почему курс конвертации при операциях с грн.карт в интернете несколько выше,чем в отделениях или онлайн для покупки валюты? Почему курс конвертации при операциях с грн.карт в интернете несколько выше,чем в отделениях или онлайн для покупки валюты?

Почему-почему, неужто непонятно? Банк хочет заработать денег. Посчитали-спрогнозировали, что после неизбежного оттока некоторой части клиентов валовый доход всё равно будет выше, чем если держать курсы на конкурентном уровне. Все клиенты в более лояльные банки не уйдут: кому-то просто лень считать копейки, кто-то рассчитывал именно на имеющиеся карты, и по-быстрому переиграть уже не может, ещё часть будет даже не в курсе изменений. А некоторые уйдут, но только после того, как один-два раза обожгутся на курсах. Всё это - дополнительный доход для банка, так почему нет?И считать, что банк "потеряет репутацию" и "клиенты после такого кидка не вернутся" - глупо. Те, кто умеет считать деньги - они уйдут первыми, но они же первыми и вернутся, когда это снова станет выгодно. А репутация у любого украинского банка отсутствует в принципе.