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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7263726472657266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:27

YaVI Да, я заметил. Пару платежей так и не отправил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 18:42

  Фантом написав:А что с МАБом? Не работает ни Веб, ни приложуха.

З нної спроби зайшов в Маб, щоб закинути гроші з дохсейфу на картку. А так доказував мені, що нема і-нету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:20

  VanKiss написав:Почему курс конвертации при операциях с грн.карт в интернете несколько выше,чем в отделениях или онлайн для покупки валюты?

Почему-почему, неужто непонятно? Банк хочет заработать денег. Посчитали-спрогнозировали, что после неизбежного оттока некоторой части клиентов валовый доход всё равно будет выше, чем если держать курсы на конкурентном уровне. Все клиенты в более лояльные банки не уйдут: кому-то просто лень считать копейки, кто-то рассчитывал именно на имеющиеся карты, и по-быстрому переиграть уже не может, ещё часть будет даже не в курсе изменений. А некоторые уйдут, но только после того, как один-два раза обожгутся на курсах. Всё это - дополнительный доход для банка, так почему нет?
И считать, что банк "потеряет репутацию" и "клиенты после такого кидка не вернутся" - глупо. Те, кто умеет считать деньги - они уйдут первыми, но они же первыми и вернутся, когда это снова станет выгодно. А репутация у любого украинского банка отсутствует в принципе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:59

Re: Альфа-Банк

Підкажіть, хто користувався останнім часом concert.ua чи karabas.com, МСС 7922?
stryzhko
 
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