|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 18:27
YaVI Да, я заметил. Пару платежей так и не отправил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 26 чер, 2019 18:42
З нної спроби зайшов в Маб, щоб закинути гроші з дохсейфу на картку. А так доказував мені, що нема і-нету.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:20
Почему-почему, неужто непонятно? Банк хочет заработать денег. Посчитали-спрогнозировали, что после неизбежного оттока некоторой части клиентов валовый доход всё равно будет выше, чем если держать курсы на конкурентном уровне. Все клиенты в более лояльные банки не уйдут: кому-то просто лень считать копейки, кто-то рассчитывал именно на имеющиеся карты, и по-быстрому переиграть уже не может, ещё часть будет даже не в курсе изменений. А некоторые уйдут, но только после того, как один-два раза обожгутся на курсах. Всё это - дополнительный доход для банка, так почему нет?
И считать, что банк "потеряет репутацию" и "клиенты после такого кидка не вернутся" - глупо. Те, кто умеет считать деньги - они уйдут первыми, но они же первыми и вернутся, когда это снова станет выгодно. А репутация у любого украинского банка отсутствует в принципе.
Додано: Сер 26 чер, 2019 19:59
Re: Альфа-Банк
Підкажіть, хто користувався останнім часом concert.ua чи karabas.com, МСС 7922?
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:32
Re: Альфа-Банк
Поставьте лимит 0 и сделайте отплату. В выписке увидите мсс.
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:26
Ну раз интересно то вот вам
- не синхронизирован функционал с веб версией:
- нет списка рассрочек и возможности их погашения
- снятие со сбера не онлайн
- выписка неполная (нет даты проводки) и некорректная (покупки дсс c того же next.ua отображаются по сумме блокировки, а не по сумме списания)
- не учитывается настройка основной карты при платежах (в мобилке обычно выбирается кредитка, в маб корректно выбирается основная карта)
- нет сохранения карт других банков для пополнения карт Альфы в один клик без полного набора карточных реквизитов (так сделано в тас, так сделано в моно, так будет в привате. В моно удобнее всех)
- в шаблонах платежей нет сохранения карты источника (так сделано в ТАС, невероятно удобно)
- нет возможности управлять лимитом интернет и п2п транзакций (в тас и моно один есть)
- пополнения кредиток не мгновенное или по крайней мере не тем же днем (тас, моно, приват, отп)
У меня все.
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:30
Re: Альфа-Банк
Щось не відображаються в мене неуспішні операції в виписці. Чи не там шукаю? В пушах МСС не вказують.
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:44
Re: Альфа-Банк
причем при подверждении перевода (уже на 2й странице) не указывается название счета, а только его номер 2620ххх, из-за чего трудно понять подставился таки дебетный или кредитный счет
... делайте хоть что-нибудь!
|