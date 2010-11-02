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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7264726572667267 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 982 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 203 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 164 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 157 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 269 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 189 Всього голосів : 982 Додано: Чет 27 чер, 2019 05:31 Олег1964 написав: Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.

Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.

Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости. Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.



Уважаю упрямых людей, повторяющих одно и то же. Я сам такой.

Повторяю еще раз: я рассчитывался гривневой(!) кредиткой в Еврозоне. Заблокировали по курсу 29,75, сняли по курсу 29,80. Плюс 3% кешбэка начислили за заправки на АЗС и 0,5% на всякую мелочь.

Что я сделал не так?

У меня нет(пока что) карты в евро в Альфа-банке. Но есть кредитка (даже две).

Курс 29,80 состоянием на 20.06.19 - это "очень невыгодный"? Вообще, если не тяжело,покажите мне, где в моей операции (с учетом 3% кешбэка) хоть частичка невыгодности?!



P.S. Я не трогаю долларовую зону или страны с экзотическими валютами. Речь идет конкретно о Еврозоне, где расчеты в евро. Хотя и по доллару - 26,35 на вчерашний вечер-сегодняшнее утро, при отсутствии платы за конвертацию, не такой уж смертельно невыгодный, хотя, конечно, сейчас доллар можно купить дешевле.

ИМХО, Вы просто перегнули палку, а признать это не позволяет ЧСВ. Уважаю упрямых людей, повторяющих одно и то же. Я сам такой.Повторяю еще раз: я рассчитывался гривневой(!) кредиткой в Еврозоне. Заблокировали по курсу 29,75, сняли по курсу 29,80. Плюс 3% кешбэка начислили за заправки на АЗС и 0,5% на всякую мелочь.Что я сделал не так?У меня нет(пока что) карты в евро в Альфа-банке. Но есть кредитка (даже две).Курс 29,80 состоянием на 20.06.19 - это "очень невыгодный"? Вообще, если не тяжело,покажите мне, где в моей операции (с учетом 3% кешбэка) хоть частичка невыгодности?!P.S. Я не трогаю долларовую зону или страны с экзотическими валютами. Речь идет конкретно о Еврозоне, где расчеты в евро. Хотя и по доллару - 26,35 на вчерашний вечер-сегодняшнее утро, при отсутствии платы за конвертацию, не такой уж смертельно невыгодный, хотя, конечно, сейчас доллар можно купить дешевле.ИМХО, Вы просто перегнули палку, а признать это не позволяет ЧСВ. Искатель Повідомлень: 2885 З нами з: 22.02.16 Подякував: 420 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 05:41 Олег1964 написав: M-Audio написав: Олег1964 написав: А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?

Итоговый профит свелся к нулю.

Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд! А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?Итоговый профит свелся к нулю.Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд!

Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.



Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить... Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...

По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.

Где тут хорошие курсы? По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.Где тут хорошие курсы?

А как Вы планируете использовать евро, купленные у Мони? С этого места поподробнее, пожалуйста.

И еще: 3% кешбэка на АЗС, например, напрочь стирают преимущество Мони. Попытайтесь услышать других, а не только повторять одно и то же. А как Вы планируете использовать евро, купленные у Мони? С этого места поподробнее, пожалуйста.И еще: 3% кешбэка на АЗС, например, напрочь стирают преимущество Мони. Попытайтесь услышать других, а не только повторять одно и то же. Искатель Повідомлень: 2885 З нами з: 22.02.16 Подякував: 420 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 05:46 mephala написав: Flamingo написав: Alfa_Bank написав: Flamingo, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день. , добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.

Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо

лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!!

тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день.

я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать? лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!!тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день.я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать?

Я Вам даже больше скажу.

Наверно, уже никто не помнит, как я тут почти год назад "заливался слезами", отправив очень крупную сумму не с дебетной Ультры, а с кредитки( на которой, к сожалению, тогда был доступен такой кредитный лимит). И влетел почти на 1000 грн комиссии за снятие с кредитки.

Платеж по реквизитам должен был уйти только на следующий день(!!!), а я обратил внимание на свою ошибку через 5 минут после того, как все произошло.

При этом у меня была нужная сумма на дебетке, и я обратился на ГЛ с просьбой "сторнировать платеж", а я отправлю его же с дебетки.



Мне было сказано: "ничего сделать нельзя". При том, что деньги еще были в банке, и всего лишь была заблокирована сумма на кредитке. А потом знающий человек из "Альфа-банка" мне по секрету сказал: "Все можно было сделать, просто не захотели".



Это называется именно "мелочь по карманам тырить" и подлавливать на ошибках.



Цель всего этого - не сделать лучше для клиентов, а именно расставить побольше капканов, чтобы народ в них попадался. Ведь совсем малый процент читает этот форум, и далеко не все вникают в детали.

Спасибо Юлии за то, что помогает нам и отвечает на вопросы. Но в целом то, что банк неклиентоориентированный - это очень слабо сказано... Я Вам даже больше скажу.Наверно, уже никто не помнит, как я тут почти год назад "заливался слезами", отправив очень крупную сумму не с дебетной Ультры, а с кредитки( на которой, к сожалению, тогда был доступен такой кредитный лимит). И влетел почти на 1000 грн комиссии за снятие с кредитки.Платеж по реквизитам должен был уйти только на следующий день(!!!), а я обратил внимание на свою ошибку через 5 минут после того, как все произошло.При этом у меня была нужная сумма на дебетке, и я обратился на ГЛ с просьбой "сторнировать платеж", а я отправлю его же с дебетки.Мне было сказано: "ничего сделать нельзя". При том, что деньги еще были в банке, и всего лишь была заблокирована сумма на кредитке. А потом знающий человек из "Альфа-банка" мне по секрету сказал: "Все можно было сделать, просто не захотели".Это называется именно "мелочь по карманам тырить" и подлавливать на ошибках.Цель всего этого - не сделать лучше для клиентов, а именно расставить побольше капканов, чтобы народ в них попадался. Ведь совсем малый процент читает этот форум, и далеко не все вникают в детали.Спасибо Юлии за то, что помогает нам и отвечает на вопросы. Но в целом то, что банк неклиентоориентированный - это очень слабо сказано... Искатель Повідомлень: 2885 З нами з: 22.02.16 Подякував: 420 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 05:53 v57 написав: пошел 6й день гнева олега пошел 6й день гнева олега

Только мне кажется, что стоит прекратить бесполезную дискуссию с Олег1964? Мы стучимся в закрытую дверь, человек не понимает, что мы пытаемся донести.

Пытался комментировать, а потом увидел, что до меня это сделал уже не один человек. И все впустую.

Лично я дальше - пас. Только мне кажется, что стоит прекратить бесполезную дискуссию с Олег1964? Мы стучимся в закрытую дверь, человек не понимает, что мы пытаемся донести.Пытался комментировать, а потом увидел, что до меня это сделал уже не один человек. И все впустую.Лично я дальше - пас. Искатель Повідомлень: 2885 З нами з: 22.02.16 Подякував: 420 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 06:11 Re: Альфа-Банк Alfa_Bank , пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно(( Вебманивец Повідомлень: 1 З нами з: 27.06.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 06:50 IMPRINTER написав: господа, забыл про это блин день конституции !!

и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?



алла меня завтра как оленя побреет позорище ! господа, забыл про это блин день конституции !!и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?алла меня завтра как оленя побреетпозорище !

Для блека ещё есть необходимость страдать - 250к больше фонда



Но для комфорок же цена вопроса - закинуть несчастную штуку баксов на ощадный и забыть о ежемесячном дрочилове надолго. Моя не понимать. Для блека ещё есть необходимость страдать - 250к больше фондаНо для комфорок же цена вопроса - закинуть несчастную штуку баксов на ощадный и забыть о ежемесячном дрочилове надолго. Моя не понимать. curiousobro Повідомлень: 2119 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7264726572667267 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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