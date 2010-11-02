Олег1964 написав:Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии. Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было. Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.
Уважаю упрямых людей, повторяющих одно и то же. Я сам такой. Повторяю еще раз: я рассчитывался гривневой(!) кредиткой в Еврозоне. Заблокировали по курсу 29,75, сняли по курсу 29,80. Плюс 3% кешбэка начислили за заправки на АЗС и 0,5% на всякую мелочь. Что я сделал не так? У меня нет(пока что) карты в евро в Альфа-банке. Но есть кредитка (даже две). Курс 29,80 состоянием на 20.06.19 - это "очень невыгодный"? Вообще, если не тяжело,покажите мне, где в моей операции (с учетом 3% кешбэка) хоть частичка невыгодности?!
P.S. Я не трогаю долларовую зону или страны с экзотическими валютами. Речь идет конкретно о Еврозоне, где расчеты в евро. Хотя и по доллару - 26,35 на вчерашний вечер-сегодняшнее утро, при отсутствии платы за конвертацию, не такой уж смертельно невыгодный, хотя, конечно, сейчас доллар можно купить дешевле. ИМХО, Вы просто перегнули палку, а признать это не позволяет ЧСВ.
Олег1964 написав:А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах? Итоговый профит свелся к нулю. Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд!
Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.
Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...
По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн. Где тут хорошие курсы?
А как Вы планируете использовать евро, купленные у Мони? С этого места поподробнее, пожалуйста. И еще: 3% кешбэка на АЗС, например, напрочь стирают преимущество Мони. Попытайтесь услышать других, а не только повторять одно и то же.
Alfa_Bank написав:Flamingo, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.
Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо
лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!! тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день. я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать?
Я Вам даже больше скажу. Наверно, уже никто не помнит, как я тут почти год назад "заливался слезами", отправив очень крупную сумму не с дебетной Ультры, а с кредитки( на которой, к сожалению, тогда был доступен такой кредитный лимит). И влетел почти на 1000 грн комиссии за снятие с кредитки. Платеж по реквизитам должен был уйти только на следующий день(!!!), а я обратил внимание на свою ошибку через 5 минут после того, как все произошло. При этом у меня была нужная сумма на дебетке, и я обратился на ГЛ с просьбой "сторнировать платеж", а я отправлю его же с дебетки.
Мне было сказано: "ничего сделать нельзя". При том, что деньги еще были в банке, и всего лишь была заблокирована сумма на кредитке. А потом знающий человек из "Альфа-банка" мне по секрету сказал: "Все можно было сделать, просто не захотели".
Это называется именно "мелочь по карманам тырить" и подлавливать на ошибках.
Цель всего этого - не сделать лучше для клиентов, а именно расставить побольше капканов, чтобы народ в них попадался. Ведь совсем малый процент читает этот форум, и далеко не все вникают в детали. Спасибо Юлии за то, что помогает нам и отвечает на вопросы. Но в целом то, что банк неклиентоориентированный - это очень слабо сказано...
Только мне кажется, что стоит прекратить бесполезную дискуссию с Олег1964? Мы стучимся в закрытую дверь, человек не понимает, что мы пытаемся донести. Пытался комментировать, а потом увидел, что до меня это сделал уже не один человек. И все впустую. Лично я дальше - пас.
Alfa_Bank, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((