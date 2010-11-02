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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7264726572667267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 05:31

  Олег1964 написав:Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.
Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.
Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.


Уважаю упрямых людей, повторяющих одно и то же. Я сам такой.
Повторяю еще раз: я рассчитывался гривневой(!) кредиткой в Еврозоне. Заблокировали по курсу 29,75, сняли по курсу 29,80. Плюс 3% кешбэка начислили за заправки на АЗС и 0,5% на всякую мелочь.
Что я сделал не так?
У меня нет(пока что) карты в евро в Альфа-банке. Но есть кредитка (даже две).
Курс 29,80 состоянием на 20.06.19 - это "очень невыгодный"? Вообще, если не тяжело,покажите мне, где в моей операции (с учетом 3% кешбэка) хоть частичка невыгодности?!

P.S. Я не трогаю долларовую зону или страны с экзотическими валютами. Речь идет конкретно о Еврозоне, где расчеты в евро. Хотя и по доллару - 26,35 на вчерашний вечер-сегодняшнее утро, при отсутствии платы за конвертацию, не такой уж смертельно невыгодный, хотя, конечно, сейчас доллар можно купить дешевле.
ИМХО, Вы просто перегнули палку, а признать это не позволяет ЧСВ.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 05:41

  Олег1964 написав:
  M-Audio написав:
  Олег1964 написав:А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?
Итоговый профит свелся к нулю.
Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд! :D

Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.

Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...

По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?

А как Вы планируете использовать евро, купленные у Мони? С этого места поподробнее, пожалуйста.
И еще: 3% кешбэка на АЗС, например, напрочь стирают преимущество Мони. Попытайтесь услышать других, а не только повторять одно и то же.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 05:46

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Flamingo, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.

Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо

лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!!
тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день.
я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать?

Я Вам даже больше скажу.
Наверно, уже никто не помнит, как я тут почти год назад "заливался слезами", отправив очень крупную сумму не с дебетной Ультры, а с кредитки( на которой, к сожалению, тогда был доступен такой кредитный лимит). И влетел почти на 1000 грн комиссии за снятие с кредитки.
Платеж по реквизитам должен был уйти только на следующий день(!!!), а я обратил внимание на свою ошибку через 5 минут после того, как все произошло.
При этом у меня была нужная сумма на дебетке, и я обратился на ГЛ с просьбой "сторнировать платеж", а я отправлю его же с дебетки.

Мне было сказано: "ничего сделать нельзя". При том, что деньги еще были в банке, и всего лишь была заблокирована сумма на кредитке. А потом знающий человек из "Альфа-банка" мне по секрету сказал: "Все можно было сделать, просто не захотели".

Это называется именно "мелочь по карманам тырить" и подлавливать на ошибках.

Цель всего этого - не сделать лучше для клиентов, а именно расставить побольше капканов, чтобы народ в них попадался. Ведь совсем малый процент читает этот форум, и далеко не все вникают в детали.
Спасибо Юлии за то, что помогает нам и отвечает на вопросы. Но в целом то, что банк неклиентоориентированный - это очень слабо сказано...
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 05:53

  v57 написав:пошел 6й день гнева олега :)

Только мне кажется, что стоит прекратить бесполезную дискуссию с Олег1964? Мы стучимся в закрытую дверь, человек не понимает, что мы пытаемся донести.
Пытался комментировать, а потом увидел, что до меня это сделал уже не один человек. И все впустую.
Лично я дальше - пас.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:11

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:50

  IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !!
и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?

алла меня завтра как оленя побреет :twisted: позорище !

Для блека ещё есть необходимость страдать - 250к больше фонда

Но для комфорок же цена вопроса - закинуть несчастную штуку баксов на ощадный и забыть о ежемесячном дрочилове надолго. Моя не понимать.
curiousobro
 
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