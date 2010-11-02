Додано: Чет 27 чер, 2019 05:46

mephala написав: Flamingo написав: Alfa_Bank написав: Flamingo, добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день. , добрый день. Как и обещала, уточняю сроки зачисления платежа при пополнении кредитной карты со своей дебетовой карты через кнопки "Пополнить"-"со своего счета" и "Погасить кредитную карту"-"с карты Альфа-Банка" через Мобайл: сумма на балансе появляется он-лайн, распределение по счету - на следующий рабочий день.

Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо Спасибо за ваши усилия и хлопоты. Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность. Потому как форум читают не все ваши клиенты, и велика вероятность, что кто-то воспользовавшись данным функционалом попадет на РКО, и, как следствие будут в интернете очередные потоки слез и недовольства. А подобные ситуации в моем банке называли не иначе как "имиджевые потери". Взгляните на коллег. К примеру у Таскомбанка аналогичный функционал Проводится по счету день в день (вчера лично тестировал). Это я называю клиентоориентированностью и то к чему неплохо было бы стремится Альфа банку. Вам, Юлия, ещё раз спасибо

лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!!

тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день.

я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать? лично я вообще не понимаю почему если написано пополнить со счета то распределение только на следующий день. ведь крутится внутри банка!!!тот же отправитель и тот же получатель но если отправить руками по СЕПу то день в день.я тихо в шоке. кому то влом было сделать это через счета и просто прикрутили готовый модуль пашущий через п2п? так может кому то подзатыльников надавать?

Я Вам даже больше скажу.Наверно, уже никто не помнит, как я тут почти год назад "заливался слезами", отправив очень крупную сумму не с дебетной Ультры, а с кредитки( на которой, к сожалению, тогда был доступен такой кредитный лимит). И влетел почти на 1000 грн комиссии за снятие с кредитки.Платеж по реквизитам должен был уйти только на следующий день(!!!), а я обратил внимание на свою ошибку через 5 минут после того, как все произошло.При этом у меня была нужная сумма на дебетке, и я обратился на ГЛ с просьбой "сторнировать платеж", а я отправлю его же с дебетки.Мне было сказано: "ничего сделать нельзя". При том, что деньги еще были в банке, и всего лишь была заблокирована сумма на кредитке. А потом знающий человек из "Альфа-банка" мне по секрету сказал: "Все можно было сделать, просто не захотели".Это называется именно "мелочь по карманам тырить" и подлавливать на ошибках.Цель всего этого - не сделать лучше для клиентов, а именно расставить побольше капканов, чтобы народ в них попадался. Ведь совсем малый процент читает этот форум, и далеко не все вникают в детали.Спасибо Юлии за то, что помогает нам и отвечает на вопросы. Но в целом то, что банк неклиентоориентированный - это очень слабо сказано...