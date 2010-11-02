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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7265726672677268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:00

Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
Кочевник
 
Повідомлень: 844
З нами з: 16.02.17
Подякував: 152 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02

  Вебманивец написав:Alfa_Bank, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((


Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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  #<1 ... 7265726672677268
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