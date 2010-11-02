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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:00
Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02
Вебманивец написав:Alfa_Bank
, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((
Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.
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Alfa_Bank
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