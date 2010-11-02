Искатель написав:

Олег1964 написав: Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.

Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.

Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости. Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.

Уважаю упрямых людей, повторяющих одно и то же. Я сам такой.Повторяю еще раз: я рассчитывался гривневой(!) кредиткой в Еврозоне. Заблокировали по курсу 29,75, сняли по курсу 29,80. Плюс 3% кешбэка начислили за заправки на АЗС и 0,5% на всякую мелочь.Что я сделал не так?У меня нет(пока что) карты в евро в Альфа-банке. Но есть кредитка (даже две).Курс 29,80 состоянием на 20.06.19 - это "очень невыгодный"? Вообще, если не тяжело,покажите мне, где в моей операции (с учетом 3% кешбэка) хоть частичка невыгодности?!P.S. Я не трогаю долларовую зону или страны с экзотическими валютами. Речь идет конкретно о Еврозоне, где расчеты в евро. Хотя и по доллару - 26,35 на вчерашний вечер-сегодняшнее утро, при отсутствии платы за конвертацию, не такой уж смертельно невыгодный, хотя, конечно, сейчас доллар можно купить дешевле.ИМХО, Вы просто перегнули палку, а признать это не позволяет ЧСВ.