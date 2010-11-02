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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:00
Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
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Кочевник
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02
Вебманивец написав:Alfa_Bank
, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((
Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:43
Кочевник написав:Alfa_Bank
і в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:53
Искатель написав: Олег1964 написав:
Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.
Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.
Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.
Уважаю упрямых людей, повторяющих одно и то же. Я сам такой.
Повторяю еще раз: я рассчитывался гривневой(!) кредиткой в Еврозоне. Заблокировали по курсу 29,75, сняли по курсу 29,80. Плюс 3% кешбэка начислили за заправки на АЗС и 0,5% на всякую мелочь.
Что я сделал не так?
У меня нет(пока что) карты в евро в Альфа-банке. Но есть кредитка (даже две).
Курс 29,80 состоянием на 20.06.19 - это "очень невыгодный"? Вообще, если не тяжело,покажите мне, где в моей операции (с учетом 3% кешбэка) хоть частичка невыгодности?!
P.S. Я не трогаю долларовую зону или страны с экзотическими валютами. Речь идет конкретно о Еврозоне, где расчеты в евро. Хотя и по доллару - 26,35 на вчерашний вечер-сегодняшнее утро, при отсутствии платы за конвертацию, не такой уж смертельно невыгодный, хотя, конечно, сейчас доллар можно купить дешевле.
ИМХО, Вы просто перегнули палку, а признать это не позволяет ЧСВ.
... все равно божья роса.
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Олег1964
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:56
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
і в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.
Я вже вказував вам. Якщо робити виписку в мобайлі по операції в валюті, яка відрізняється від валюти карти, в сумі відсутня інформація, скількі банком знято у валюті карти.
Приклад. Кредитка. Рахунок в гривнях. Робиш виписку: "Будапешт, покупка 1000 HUF". І все. А скількі за це зняв з тебе банк - невідомо.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:59
Alfa_Bank написав: Вебманивец написав:Alfa_Bank
, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((
Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.
Пока не могу - форум не разрешает. Но сразу напишу, как только ограничения снимут.
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Вебманивец
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:03
Искатель написав: Олег1964 написав: M-Audio написав:
По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?
А как Вы планируете использовать евро, купленные у Мони? С этого места поподробнее, пожалуйста.
И еще: 3% кешбэка на АЗС, например, напрочь стирают преимущество Мони. Попытайтесь услышать других, а не только повторять одно и то же.
Я не пользуюсь евро, купленные у мони. Нет необходимости, поскольку выгоднее пользовать валютные карты альфа либо таса, либо приват.
Кешбэк у аллы теперь ореховый и не факт, что азс будет постоянно.
И последнее, что вы никак не можете понять: курс 29.75 лучше курса 29.9. До июня при расчете за кордоном Максимкой вообще не нужно было смотреть на курсы потому как на момент проводки курсы были даже лучше, чем в обменниках ВСЕГДА. И курсы моно там и рядом не стояли.
Кешбэк должен быть заработком, а не "выравнивателем" курса.
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Олег1964
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:40
КБ нічого нікому не винен, або він є, або його немає. А чи рахувати його, чи не рахувати, то особиста справа кожного клієнта. Тим більше, поведінка клієнтів взагалі не обов'язково раціональна, емоційні клієнти теж мають бути, треба ж комусь бути спонсорами...
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:43
IMPRINTER написав:
господа, забыл про это блин день конституции !!
и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?
алла меня завтра как оленя побреет
позорище !
100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт
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ОТП БАНК
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