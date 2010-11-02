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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7266726772687269>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:00

Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:02

  Вебманивец написав:Alfa_Bank, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((


Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:43

  Кочевник написав:Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.

Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6569
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:53

  Искатель написав:
  Олег1964 написав:Вы так и не поняли. Картой Максимум до июня 2019 года можно было платить за границей зная, что курс по карте будет такой же, как и в обменнике. И никакие валютные карты не были нужны нигде. Ни в Европе, Ни в Америке, ни Азии.
Два - три года назад никакого олайн обмена валют не было.
Мне не нужна за 150 грн. долларовая карта моно и этой картой не пользовался. Не было необходимости.


Уважаю упрямых людей, повторяющих одно и то же. Я сам такой.
Повторяю еще раз: я рассчитывался гривневой(!) кредиткой в Еврозоне. Заблокировали по курсу 29,75, сняли по курсу 29,80. Плюс 3% кешбэка начислили за заправки на АЗС и 0,5% на всякую мелочь.
Что я сделал не так?
У меня нет(пока что) карты в евро в Альфа-банке. Но есть кредитка (даже две).
Курс 29,80 состоянием на 20.06.19 - это "очень невыгодный"? Вообще, если не тяжело,покажите мне, где в моей операции (с учетом 3% кешбэка) хоть частичка невыгодности?!

P.S. Я не трогаю долларовую зону или страны с экзотическими валютами. Речь идет конкретно о Еврозоне, где расчеты в евро. Хотя и по доллару - 26,35 на вчерашний вечер-сегодняшнее утро, при отсутствии платы за конвертацию, не такой уж смертельно невыгодный, хотя, конечно, сейчас доллар можно купить дешевле.
ИМХО, Вы просто перегнули палку, а признать это не позволяет ЧСВ.


... все равно божья роса.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:56

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.

Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.

Я вже вказував вам. Якщо робити виписку в мобайлі по операції в валюті, яка відрізняється від валюти карти, в сумі відсутня інформація, скількі банком знято у валюті карти.
Приклад. Кредитка. Рахунок в гривнях. Робиш виписку: "Будапешт, покупка 1000 HUF". І все. А скількі за це зняв з тебе банк - невідомо.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:59

  Alfa_Bank написав:
  Вебманивец написав:Alfa_Bank, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((


Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.


Пока не могу - форум не разрешает. Но сразу напишу, как только ограничения снимут.
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:03

  Искатель написав:
  Олег1964 написав:
  M-Audio написав:

По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?

А как Вы планируете использовать евро, купленные у Мони? С этого места поподробнее, пожалуйста.
И еще: 3% кешбэка на АЗС, например, напрочь стирают преимущество Мони. Попытайтесь услышать других, а не только повторять одно и то же.


Я не пользуюсь евро, купленные у мони. Нет необходимости, поскольку выгоднее пользовать валютные карты альфа либо таса, либо приват.

Кешбэк у аллы теперь ореховый и не факт, что азс будет постоянно.

И последнее, что вы никак не можете понять: курс 29.75 лучше курса 29.9. До июня при расчете за кордоном Максимкой вообще не нужно было смотреть на курсы потому как на момент проводки курсы были даже лучше, чем в обменниках ВСЕГДА. И курсы моно там и рядом не стояли.

Кешбэк должен быть заработком, а не "выравнивателем" курса.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:15

  Олег1964 написав:Кешбэк должен быть заработком, а не "выравнивателем" курса.

Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом. И вы правы большинство кэшбечное карт сейчас меняет категории ежемесячно, поэтому следим за изменениями и в каждом конкретном месяце и в каждой конкретной стране применяем те карты по которым эффект получается оптимальным. А отказываться от каких-то карт только потому что курс стал хуже имхо не правильно в корне. Мне в принципе к примеру не нравится программа кэшью и обороты по Максимке упали почти до нуля. Тем не менее когда в этом месяце дочка, которая сейчас в Киеве, захотела сходить в кино, без зазрения совести я оплатил билеты максимкой потому как кышью дают 20%. Как говорится ничего личного - Just business :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:40

Re: Альфа-Банк

КБ нічого нікому не винен, або він є, або його немає. А чи рахувати його, чи не рахувати, то особиста справа кожного клієнта. Тим більше, поведінка клієнтів взагалі не обов'язково раціональна, емоційні клієнти теж мають бути, треба ж комусь бути спонсорами...
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:43

  IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !!
и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?

алла меня завтра как оленя побреет :twisted: позорище !

100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт ;-)
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