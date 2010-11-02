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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7266726772687269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:47

Снимай наличные смартфоном. На Leopolis Jazz Fest 2019 работают бесконтактные банкоматы от Альфа-Банка

Для всех гостей и участников Международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest 2019 Альфа-Банк Украина установил банкоматы с функцией NFC. Благодаря этому операции по карте проводятся бесконтактно в одно касание карты или смартфона.

Главное преимущество – возможность обналичить деньги максимально быстро и безопасно. Таким образом, банк заботится о комфорте пользователя и экономит его время.

На территории фестиваля установлено три бесконтактных банкомата. Чтобы воспользоваться одним из них, достаточно поднести к зоне с графическим знаком бесконтакта свой смартфон или карту с технологией бесконтактной оплаты (Visa payWave или MasterCard PayPass) и совершить необходимую операцию.

Снять наличные могут владельцы карт любого банка, главное, чтобы она была авторизирована для проведения бесконтактных платежей в банкоматах.

Клиентам Альфа-Банка Украина, помимо снятия наличных, доступен дополнительный перечень услуг: просмотр баланса счета, получение мини-выписки, пополнение карты, перевод на карту Альфа-Банка, подключение услуги смс-информирования.

Напомним, что Leopolis Jazz Fest 2019 проходит во Львове с 26 по 30 июня 2019 года.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:49

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !!
и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?

алла меня завтра как оленя побреет :twisted: позорище !

100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт ;-)


Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.


Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для
фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на
рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня
календарного місяця.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:57

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.

Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.

Я вже вказував вам. Якщо робити виписку в мобайлі по операції в валюті, яка відрізняється від валюти карти, в сумі відсутня інформація, скількі банком знято у валюті карти.
Приклад. Кредитка. Рахунок в гривнях. Робиш виписку: "Будапешт, покупка 1000 HUF". І все. А скількі за це зняв з тебе банк - невідомо.

Зрозуміла, дякую.
Alfa_Bank
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