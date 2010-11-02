Снимай наличные смартфоном. На Leopolis Jazz Fest 2019 работают бесконтактные банкоматы от Альфа-Банка
Для всех гостей и участников Международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest 2019 Альфа-Банк Украина установил банкоматы с функцией NFC. Благодаря этому операции по карте проводятся бесконтактно в одно касание карты или смартфона.
Главное преимущество – возможность обналичить деньги максимально быстро и безопасно. Таким образом, банк заботится о комфорте пользователя и экономит его время.
На территории фестиваля установлено три бесконтактных банкомата. Чтобы воспользоваться одним из них, достаточно поднести к зоне с графическим знаком бесконтакта свой смартфон или карту с технологией бесконтактной оплаты (Visa payWave или MasterCard PayPass) и совершить необходимую операцию.
Снять наличные могут владельцы карт любого банка, главное, чтобы она была авторизирована для проведения бесконтактных платежей в банкоматах.
Клиентам Альфа-Банка Украина, помимо снятия наличных, доступен дополнительный перечень услуг: просмотр баланса счета, получение мини-выписки, пополнение карты, перевод на карту Альфа-Банка, подключение услуги смс-информирования.
Напомним, что Leopolis Jazz Fest 2019 проходит во Львове с 26 по 30 июня 2019 года.
IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !! и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?
алла меня завтра как оленя побреет позорище !
100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт
Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня календарного місяця.
Кочевник написав:Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.
Я вже вказував вам. Якщо робити виписку в мобайлі по операції в валюті, яка відрізняється від валюти карти, в сумі відсутня інформація, скількі банком знято у валюті карти. Приклад. Кредитка. Рахунок в гривнях. Робиш виписку: "Будапешт, покупка 1000 HUF". І все. А скількі за це зняв з тебе банк - невідомо.