IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !! и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?
алла меня завтра как оленя побреет позорище !
100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт
Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня календарного місяця.
Кочевник написав:Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.
Я вже вказував вам. Якщо робити виписку в мобайлі по операції в валюті, яка відрізняється від валюти карти, в сумі відсутня інформація, скількі банком знято у валюті карти. Приклад. Кредитка. Рахунок в гривнях. Робиш виписку: "Будапешт, покупка 1000 HUF". І все. А скількі за це зняв з тебе банк - невідомо.
Вебманивец написав:Alfa_Bank, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((
Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.
Пока не могу - форум не разрешает. Но сразу напишу, как только ограничения снимут.
IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !! и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?
алла меня завтра как оленя побреет позорище !
100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт
Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня календарного місяця.
Stringer написав:100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт
Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.
Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня календарного місяця.
Хоспади, ну что за педантизм? ну значит 150 тыщ
Откуда взялось 100К или 150К то?
Дневной залышок 20К. Дней в месяце 30. Чтобы выровнять - нужно грубо 20*30=600К на себя и кажного родственичка.
curiousobro написав:Откуда взялось 100К или 150К то?
Дневной залышок 20К. Дней в месяце 30. Чтобы выровнять - нужно грубо 20*30=600К на себя и кажного родственичка.
Может чета не понимаю, вы поправте.
600 это если в месяце остался лишь один день. В июне ещё как минимум 3 (выходные тоже считаются). Возможно посчитает и день внесения - тогда дней будет 4 (все зависит от того считается ли остаток на начало или на конец дня). Значит 600/4=150