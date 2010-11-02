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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7267726872697270>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:49

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !!
и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?

алла меня завтра как оленя побреет :twisted: позорище !

100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт ;-)


Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.


Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для
фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на
рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня
календарного місяця.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:57

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bankі в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.

Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.

Я вже вказував вам. Якщо робити виписку в мобайлі по операції в валюті, яка відрізняється від валюти карти, в сумі відсутня інформація, скількі банком знято у валюті карти.
Приклад. Кредитка. Рахунок в гривнях. Робиш виписку: "Будапешт, покупка 1000 HUF". І все. А скількі за це зняв з тебе банк - невідомо.

Зрозуміла, дякую.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:58

  Вебманивец написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вебманивец написав:Alfa_Bank, пожалуйста, разьеритесь с проблемой доставки СМС на перенесенные номера, в частности lifecell --> KS. СМС-ки для подтверждения операций (и входа в веб-манкинг) приходят через полчаса-час. Работать не возможно((


Добрый день. Напишите ваш ИНН в ЛС, проверю.


Пока не могу - форум не разрешает. Но сразу напишу, как только ограничения снимут.

Можете написать на info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:00

  curiousobro написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !!
и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?

алла меня завтра как оленя побреет :twisted: позорище !

100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт ;-)


Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.


Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для
фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на
рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня
календарного місяця.

Хоспади, ну что за педантизм?
ну значит 150 тыщ :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:23

Re: Альфа-Банк

напомните отсутствие РКО при долге до 20грн. с какого числа в силе?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:24

  IMPRINTER написав:господа, забыл про это блин день конституции !!
и не прогнал комфорки по 8 операций - хотел сделать завтра ... день в день никаких нету методом что-то сделать чтоб списало?

алла меня завтра как оленя побреет :twisted: позорище !

придется смириться :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:29

  curiousobro написав:Для блека ещё есть необходимость страдать - 250к больше фонда

Но для комфорок же цена вопроса - закинуть несчастную штуку баксов на ощадный и забыть о ежемесячном дрочилове надолго. Моя не понимать.

у аллы был царский подарок - 6,25% на три года. и процент царский и про пакетники забыл.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:38

Alfa_Bank,жду от вас обратной связи. Спасибо.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:39

  Stringer написав:
  curiousobro написав:
  Stringer написав:100 тыщ, или сколько там надо пригнать на счёт ;-)


Уже не прокатит. Надо было в начале месяца положить 20к или эквивалент.


Розмір залишків власних коштів - розраховується, як середньоденні залишки власних коштів Клієнта розміщених на рахунках Клієнта у Банку для
фізичних осіб (залишки на картках, поточних рахунках, депозити, сертифікати) за попередній календарний місяць. Для розрахунк у суми залишків на
рахунках Клієнта у Банку для фізичних осіб у іноземній валюті використовується еквівалент у національній валюті по курсу НБУ на кінець кожного дня
календарного місяця.

Хоспади, ну что за педантизм?
ну значит 150 тыщ :mrgreen:

Откуда взялось 100К или 150К то?

Дневной залышок 20К.
Дней в месяце 30.
Чтобы выровнять - нужно грубо 20*30=600К на себя и кажного родственичка.

Может чета не понимаю, вы поправте.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:56

  curiousobro написав:Откуда взялось 100К или 150К то?

Дневной залышок 20К.
Дней в месяце 30.
Чтобы выровнять - нужно грубо 20*30=600К на себя и кажного родственичка.

Может чета не понимаю, вы поправте.

600 это если в месяце остался лишь один день. В июне ещё как минимум 3 (выходные тоже считаются). Возможно посчитает и день внесения - тогда дней будет 4 (все зависит от того считается ли остаток на начало или на конец дня). Значит 600/4=150
Flamingo
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