|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:01
mephala написав:
напомните отсутствие РКО при долге до 20грн. с какого числа в силе?
Добрый день. С 28 мая.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6572
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:03
VanKiss написав:Alfa_Bank
,жду от вас обратной связи. Спасибо.
Да, я помню. Чуть позже отвечу.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6572
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:05
Alfa_Bank написав: VanKiss написав:Alfa_Bank
,жду от вас обратной связи. Спасибо.
Да, я помню. Чуть позже отвечу.
а про меня помните на 1 сентября? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36066
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5729 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:23
Flamingo написав:
Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом.
Еще по экзоту можно считать, что выгоднее, заплатить 1% конверта, или подвергнуться не прогнозируемому нажухиванию на курсе.
Но речь же о евро.
С ним все ясно, можно заплатить евровой пакетной или фасткардом, и получить ровно такой же кэшбек, что и по максимке.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4261
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:26
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: VanKiss написав:Alfa_Bank
,жду от вас обратной связи. Спасибо.
Да, я помню. Чуть позже отвечу.
а про меня помните на 1 сентября? )
IMPRINTER, добрый день. Конечно же, помню)
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6572
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:30
Alfa_Bank
а Леша помнит? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36066
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5729 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12724
|1807692
|
|
|5007
|673223
|
Сер 26 чер, 2019 22:37
NDV
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6040
|1387673
|
|