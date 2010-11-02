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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7267726872697270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:01

  mephala написав:напомните отсутствие РКО при долге до 20грн. с какого числа в силе?

Добрый день. С 28 мая.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:03

  VanKiss написав:Alfa_Bank,жду от вас обратной связи. Спасибо.


Да, я помню. Чуть позже отвечу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:05

  Alfa_Bank написав:
  VanKiss написав:Alfa_Bank,жду от вас обратной связи. Спасибо.


Да, я помню. Чуть позже отвечу.


а про меня помните на 1 сентября? )
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:23

  Flamingo написав:Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом.

Еще по экзоту можно считать, что выгоднее, заплатить 1% конверта, или подвергнуться не прогнозируемому нажухиванию на курсе.
Но речь же о евро.
С ним все ясно, можно заплатить евровой пакетной или фасткардом, и получить ровно такой же кэшбек, что и по максимке.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:26

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  VanKiss написав:Alfa_Bank,жду от вас обратной связи. Спасибо.


Да, я помню. Чуть позже отвечу.


а про меня помните на 1 сентября? )

IMPRINTER, добрый день. Конечно же, помню)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:30

Alfa_Bank

а Леша помнит? )
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IMPRINTER
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