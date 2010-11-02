Flamingo написав:

Олег1964 написав: Кешбэк должен быть заработком, а не "выравнивателем" курса. Кешбэк должен быть заработком, а не "выравнивателем" курса.

Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом. И вы правы большинство кэшбечное карт сейчас меняет категории ежемесячно, поэтому следим за изменениями и в каждом конкретном месяце и в каждой конкретной стране применяем те карты по которым эффект получается оптимальным. А отказываться от каких-то карт только потому что курс стал хуже имхо не правильно в корне. Мне в принципе к примеру не нравится программа кэшью и обороты по Максимке упали почти до нуля. Тем не менее когда в этом месяце дочка, которая сейчас в Киеве, захотела сходить в кино, без зазрения совести я оплатил билеты максимкой потому как кышью дают 20%. Как говорится ничего личного - Just business