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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:01
mephala написав:
напомните отсутствие РКО при долге до 20грн. с какого числа в силе?
Добрый день. С 28 мая.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:03
VanKiss написав:Alfa_Bank
,жду от вас обратной связи. Спасибо.
Да, я помню. Чуть позже отвечу.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:05
Alfa_Bank написав: VanKiss написав:Alfa_Bank
,жду от вас обратной связи. Спасибо.
Да, я помню. Чуть позже отвечу.
а про меня помните на 1 сентября? )
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:23
Flamingo написав:
Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом.
Еще по экзоту можно считать, что выгоднее, заплатить 1% конверта, или подвергнуться не прогнозируемому нажухиванию на курсе.
Но речь же о евро.
С ним все ясно, заплатить евровой пакетной или фасткардом, и получить ровно такой же кэшбек, что и по максимке.
Востаннє редагувалось wig
в Чет 27 чер, 2019 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:26
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: VanKiss написав:Alfa_Bank
,жду от вас обратной связи. Спасибо.
Да, я помню. Чуть позже отвечу.
а про меня помните на 1 сентября? )
IMPRINTER, добрый день. Конечно же, помню)
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:30
Alfa_Bank
а Леша помнит? )
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:35
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
і в Мобайлі у випісці щоби з`явилася сума в валюті карти по операції.
Кочевник, доброго дня. Не зовсім зрозуміла( можна деталі, будь-ласка.
Я вже вказував вам. Якщо робити виписку в мобайлі по операції в валюті, яка відрізняється від валюти карти, в сумі відсутня інформація, скількі банком знято у валюті карти.
Приклад. Кредитка. Рахунок в гривнях. Робиш виписку: "Будапешт, покупка 1000 HUF". І все. А скількі за це зняв з тебе банк - невідомо.
Даты проводки тоже нет, надо открывать сайт.
Пуши в мобильное приложение не доходят, хотя у Моно и Привата на этом телефоне никаких проблем. Логин жутко тормознутый, уже уведомление на мыло пришло, а приложение все еще крутится.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:45
Flamingo написав: Олег1964 написав:
Кешбэк должен быть заработком, а не "выравнивателем" курса.
Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом. И вы правы большинство кэшбечное карт сейчас меняет категории ежемесячно, поэтому следим за изменениями и в каждом конкретном месяце и в каждой конкретной стране применяем те карты по которым эффект получается оптимальным. А отказываться от каких-то карт только потому что курс стал хуже имхо не правильно в корне. Мне в принципе к примеру не нравится программа кэшью и обороты по Максимке упали почти до нуля. Тем не менее когда в этом месяце дочка, которая сейчас в Киеве, захотела сходить в кино, без зазрения совести я оплатил билеты максимкой потому как кышью дают 20%. Как говорится ничего личного - Just business
Банковский продукт под названием "карта Максимум" по наблюдениям за три года использования внутри страны и за границей становится все хуже и хуже.
После введения в июне так называемых курсов валют по картам больше не вижу смысла использовать эту карту за границей. Становится выгоднее купить онлайн евро на валютную карту и пользоваться в еврозоне, получая за это орехи.
С местными валютами, например злотыми, сложнее. А с июня 2016 по июнь 2019 года с Максимум в этом плане проблем не было.
По поводу программы кешью. В феврале этого года вывел примерно 1500 орехов. Одну покупку примерно 850 грн. вывел одним платежом. Попалась хорошая категория.
В марте и апреле по орехам ноль. Не было нормальных категорий.
Зато в мае и июне помогли заправки. До платинового уровня осталось 290 орехов набрать.
Так что такое орехи собирать и как отличить хорошие курсы от плохих знаю.
Тоже ничего личного
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:52
а вот какой смысл крмчать 2ю неделю, что нет смысла исп?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:04
Дякую, що кричить. Я вже попереджений і буду користуватися іншими продуктами в наступному місяці.
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