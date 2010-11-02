Додано: Чет 27 чер, 2019 12:54

Ув. Alfa_Bank



28 июня в праздник/выходной и у меня заканчивается вклад.



1. когда он упадет на карту, 28 или в понедельник.



2. если 28 то помнится раньше у Вас было, что если открыть вклад в выходные или даже в пятницу после 16 то он открывался как вечерняя касса понедельника, считался по вашему регламенту внесенным как бы со вторника и проценты капали со следующего рабочего дня т.е. со среды, тогда вопрос поменялось ли что то у Вас в регламенте и не выгоднее ли тогда открыть новый вклад в понедельник и проценты начнут начисляться со вторника, а не через ИБ 28 если вклад и проценты капнут на карту 28.