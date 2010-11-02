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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7268726972707271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:08

  Кочевник написав:Дякую, що кричить. Я вже попереджений і буду користуватися іншими продуктами в наступному місяці.

Присоединяюсь, спасибо.
Благодаря сообщениям с форума, максимку оставил дома.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:23

  wig написав:
  Flamingo написав:Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом.

Еще по экзоту можно считать, что выгоднее, заплатить 1% конверта, или подвергнуться не прогнозируемому нажухиванию на курсе.
Но речь же о евро.
С ним все ясно, заплатить евровой пакетной или фасткардом, и получить ровно такой же кэшбек, что и по максимке.


Недавно был в Италии, расплачивался платиной блеком/евро, никаких комисов и конвертации и соответственно проблем..
купите в Украине еврик по- дешевке и прочь волнения.
Кстати, в Тасе покупал, неплохой там курс был
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:30

  v57 написав:а вот какой смысл крмчать 2ю неделю, что нет смысла исп? :)

Смысл был в том, чтобы умные люди послушали и сделали выводы.
И огромное спасибо тем, кто сказал спасибо. :)
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:34

  EvgCapp написав:Недавно был в Италии, расплачивался платиной блеком/евро, никаких комисов и конвертации и соответственно проблем..

Так в Италии не экзот, а евро.
1% запрячут в курс, если платить в Турции или Польше, и это по Комфорту. В Блеке/Ультре виза, и попадалово будет еще больше.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:54

Ув. Alfa_Bank

28 июня в праздник/выходной и у меня заканчивается вклад.

1. когда он упадет на карту, 28 или в понедельник.

2. если 28 то помнится раньше у Вас было, что если открыть вклад в выходные или даже в пятницу после 16 то он открывался как вечерняя касса понедельника, считался по вашему регламенту внесенным как бы со вторника и проценты капали со следующего рабочего дня т.е. со среды, тогда вопрос поменялось ли что то у Вас в регламенте и не выгоднее ли тогда открыть новый вклад в понедельник и проценты начнут начисляться со вторника, а не через ИБ 28 если вклад и проценты капнут на карту 28.
Востаннє редагувалось Михалыч в Чет 27 чер, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:57

  Михалыч написав:28 июня в праздник/выходнойи у меня заканчивается вклад.

К сожалению, в понедельник.
Даже, авторизационный остаток не увеличивают в день окончания вклада.
wig
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