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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:08
Кочевник написав:
Дякую, що кричить. Я вже попереджений і буду користуватися іншими продуктами в наступному місяці.
Присоединяюсь, спасибо.
Благодаря сообщениям с форума, максимку оставил дома.
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wig
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:23
wig написав: Flamingo написав:
Олег, извините, но не соглашусь с вами. ИМХО в любом банковском продукте важен прежде всего итоговый эффект. Если курс +кэшбек по одной карте даёт больше чем просто лучший курс логичнее Пользоваться первым продуктом.
Еще по экзоту можно считать, что выгоднее, заплатить 1% конверта, или подвергнуться не прогнозируемому нажухиванию на курсе.
Но речь же о евро.
С ним все ясно, заплатить евровой пакетной или фасткардом, и получить ровно такой же кэшбек, что и по максимке.
Недавно был в Италии, расплачивался платиной блеком/евро, никаких комисов и конвертации и соответственно проблем..
купите в Украине еврик по- дешевке и прочь волнения.
Кстати, в Тасе покупал, неплохой там курс был
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EvgCapp
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:30
v57 написав:
а вот какой смысл крмчать 2ю неделю, что нет смысла исп?
Смысл был в том, чтобы умные люди послушали и сделали выводы.
И огромное спасибо тем, кто сказал спасибо.
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Олег1964
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:34
EvgCapp написав:
Недавно был в Италии, расплачивался платиной блеком/евро, никаких комисов и конвертации и соответственно проблем..
Так в Италии не экзот, а евро.
1% запрячут в курс, если платить в Турции или Польше, и это по Комфорту. В Блеке/Ультре виза, и попадалово будет еще больше.
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wig
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:54
Ув. Alfa_Bank
28 июня в праздник/выходной и у меня заканчивается вклад.
1. когда он упадет на карту, 28 или в понедельник.
2. если 28 то помнится раньше у Вас было, что если открыть вклад в выходные или даже в пятницу после 16 то он открывался как вечерняя касса понедельника, считался по вашему регламенту внесенным как бы со вторника и проценты капали со следующего рабочего дня т.е. со среды, тогда вопрос поменялось ли что то у Вас в регламенте и не выгоднее ли тогда открыть новый вклад в понедельник и проценты начнут начисляться со вторника, а не через ИБ 28 если вклад и проценты капнут на карту 28.
Востаннє редагувалось Михалыч
в Чет 27 чер, 2019 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Михалыч
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:57
Михалыч написав:
28 июня в праздник/выходнойи у меня заканчивается вклад.
К сожалению, в понедельник.
Даже, авторизационный остаток не увеличивают в день окончания вклада.
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wig
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:27
curiousobro написав: Alfa_Bank написав:
Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах.
Ну раз интересно то вот вам
- не синхронизирован функционал с веб версией:
- нет списка рассрочек и возможности их погашения
- снятие со сбера не онлайн
- выписка неполная (нет даты проводки) и некорректная (покупки дсс c того же next.ua отображаются по сумме блокировки, а не по сумме списания)
- не учитывается настройка основной карты при платежах (в мобилке обычно выбирается кредитка, в маб корректно выбирается основная карта)
- нет сохранения карт других банков для пополнения карт Альфы в один клик без полного набора карточных реквизитов (так сделано в тас, так сделано в моно, так будет в привате. В моно удобнее всех)
- в шаблонах платежей нет сохранения карты источника (так сделано в ТАС, невероятно удобно)
- нет возможности управлять лимитом интернет и п2п транзакций (в тас и моно один есть)
- пополнения кредиток не мгновенное или по крайней мере не тем же днем (тас, моно, приват, отп)
У меня все.
curiousobro, как и обещала, отвечаю:
1) Сейчас на обсуждении вопрос о рассрочке, изменение инфо по ней планируется на 3-й квартал, ориентировочно. Насколько эти изменения коснуться мобайла, пока не могу сказать. Инфо от вас передала ответс.подразделению.
2) Планируется переход на он-лайн-платежи в мобайле (переводы между своими счетами). Пока по срокам не сориентирую.
3) Выписка – изменения в выписке ожидаются к осени, внесу и ваше предложение.
4) Действительно, сейчас функция «основная карта» распространяется только на веб-версию МАБ. Замечание передала.
5) Сохранения данных карт-доноров в планах, но есть другие приоритеты.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:33
clientage написав: curiousobro написав:
Ну раз интересно то вот вам
....
- не учитывается настройка основной карты при платежах (в мобилке обычно выбирается кредитка, в маб корректно выбирается основная карта)
причем при подверждении перевода (уже на 2й странице) не указывается название счета, а только его номер 2620ххх, из-за чего трудно понять подставился таки дебетный или кредитный счет
clientage, добрый день. Да, намек понят. Тоже передам.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 27 чер, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:38
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а Леша помнит? )
Думаю, да
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:40
Олег1964 написав: v57 написав:
а вот какой смысл крмчать 2ю неделю, что нет смысла исп?
Смысл был в том, чтобы умные люди послушали и сделали выводы.
И огромное спасибо тем, кто сказал спасибо.
Благодарен Вам за то, что дали информацию процессах в банке, которые выразились в ухудшении курсов. За границей бываю как правило раз в полгода, за это время появляются ньюансы. Ваши сообщения помогли понять суть проблемы и заставили задуматься как дальше "работать" с алкиными картами, т.с. "пища для ума"
.
Удачи Вам!
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Flamingo
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