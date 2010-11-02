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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7269727072717272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:45

  Михалыч написав:Ув. Alfa_Bank

28 июня в праздник/выходной и у меня заканчивается вклад.

1. когда он упадет на карту, 28 или в понедельник.

2. если 28 то помнится раньше у Вас было, что если открыть вклад в выходные или даже в пятницу после 16 то он открывался как вечерняя касса понедельника, считался по вашему регламенту внесенным как бы со вторника и проценты капали со следующего рабочего дня т.е. со среды, тогда вопрос поменялось ли что то у Вас в регламенте и не выгоднее ли тогда открыть новый вклад в понедельник и проценты начнут начисляться со вторника, а не через ИБ 28 если вклад и проценты капнут на карту 28.

Михалыч, добрый день.
1. Если дата закрытия вклада попадает на выходной/праздник, выплата процентов и суммы вклада осуществляется в первый рабочий день. То есть, в понедельник.
2. Если открываете депозит в пятницу в послеоперационное время, в выходные, вклад будет оформлен понедельником (если это рабочий день), а % со вторника.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:47

  Alfa_Bank написав:
  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах.

Ну раз интересно то вот вам :)

- не синхронизирован функционал с веб версией:
- нет списка рассрочек и возможности их погашения
- снятие со сбера не онлайн
- выписка неполная (нет даты проводки) и некорректная (покупки дсс c того же next.ua отображаются по сумме блокировки, а не по сумме списания)
- не учитывается настройка основной карты при платежах (в мобилке обычно выбирается кредитка, в маб корректно выбирается основная карта)

- нет сохранения карт других банков для пополнения карт Альфы в один клик без полного набора карточных реквизитов (так сделано в тас, так сделано в моно, так будет в привате. В моно удобнее всех)

- в шаблонах платежей нет сохранения карты источника (так сделано в ТАС, невероятно удобно)

- нет возможности управлять лимитом интернет и п2п транзакций (в тас и моно один есть)

- пополнения кредиток не мгновенное или по крайней мере не тем же днем (тас, моно, приват, отп)

У меня все.

curiousobro, как и обещала, отвечаю:
1) Сейчас на обсуждении вопрос о рассрочке, изменение инфо по ней планируется на 3-й квартал, ориентировочно. Насколько эти изменения коснуться мобайла, пока не могу сказать. Инфо от вас передала ответс.подразделению.
2) Планируется переход на он-лайн-платежи в мобайле (переводы между своими счетами). Пока по срокам не сориентирую.
3) Выписка – изменения в выписке ожидаются к осени, внесу и ваше предложение.
4) Действительно, сейчас функция «основная карта» распространяется только на веб-версию МАБ. Замечание передала.
5) Сохранения данных карт-доноров в планах, но есть другие приоритеты.


Спасибо Вам за оперативность, отзывчивость и ответственность.

Но ответы ваших диджиталов очень похожи на "денег нет, но вы держитесь. Здоровья вам и хорошего настроения" :)

Посмотрим. Вангую - ничего из заявленного не изменится ни через полгода, ни через год. Ну может еще выпилят и из маба что-то, это у них хорошо получается :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:49

  VanKiss написав:Alfa_Bank ,и можно вам ещё один вопрос. Почему курс конвертации при операциях с грн.карт в интернете несколько выше,чем в отделениях или онлайн для покупки валюты? И если будет возврат платежа,то по какому курсу валюта вернётся на грн.счёт.

VanKiss, при возврате сумма будет конвертирована по курсу, который будет действовать на день возврата. По разнице в курсах могу ответить так: курс банк устанавливает исходя из рыночной цены валюты и бизнес-целей банка.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:52

  curiousobro написав:
Спасибо Вам за оперативность, отзывчивость и ответственность.

Но ответы ваших диджиталов очень похожи на "денег нет, но вы держитесь. Здоровья вам и хорошего настроения" :)

Посмотрим. Вангую - ничего из заявленного не изменится ни через полгода, ни через год. Ну может еще выпилят и из маба что-то, это у них хорошо получается :)

Я верю, изменения будут. Просто иногда появляются новые приоритеты и изменения отодвигаются на задний план(
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:55

Alfa_Bank ,возврат будет по курсу покупки или продажи? Если сейчас по картам 26.05-26.35,то по какому будет возврат?
Напр.я совершаю покупку у меня снимается сумма в $ по курсу 26.35,но если будет возврат,то по какому вернутся средства?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:01

  VanKiss написав:Alfa_Bank ,возврат будет по курсу покупки или продажи? Если сейчас по картам 26.05-26.35,то по какому будет возврат?
Напр.я совершаю покупку у меня снимается сумма в $ по курсу 26.35,но если будет возврат,то по какому вернутся средства?

если щас вы купили тугрики по 26.35,
то щас вам вернут тугрики по курсу продажи -- по 26.05
А нихто не говорил, шо будитлиХко :)
Хотяяя, мож на момент возврата продажа будет и 26.90 :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:11

  VanKiss написав:Alfa_Bank ,возврат будет по курсу покупки или продажи? Если сейчас по картам 26.05-26.35,то по какому будет возврат?
Напр.я совершаю покупку у меня снимается сумма в $ по курсу 26.35,но если будет возврат,то по какому вернутся средства?

По курсу покупки, на вашем примере - 26.05.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:31

Re: Альфа-Банк

Хотел сделать предзаз на выдачу наличных с депозита который заканчивается на след неделе, на что в банке ответили:
- пока нет денег на счету - предзаказы они не регистрирует;
- предзаказ выдается на 3-й день, а т.к. деньги с депозита поступят на счет в среду, то выдадут их не раньше следующего понедельника (т.е. через 5 дней после окончания депозита).
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