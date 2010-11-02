28 июня в праздник/выходной и у меня заканчивается вклад.
1. когда он упадет на карту, 28 или в понедельник.
2. если 28 то помнится раньше у Вас было, что если открыть вклад в выходные или даже в пятницу после 16 то он открывался как вечерняя касса понедельника, считался по вашему регламенту внесенным как бы со вторника и проценты капали со следующего рабочего дня т.е. со среды, тогда вопрос поменялось ли что то у Вас в регламенте и не выгоднее ли тогда открыть новый вклад в понедельник и проценты начнут начисляться со вторника, а не через ИБ 28 если вклад и проценты капнут на карту 28.
Михалыч, добрый день. 1. Если дата закрытия вклада попадает на выходной/праздник, выплата процентов и суммы вклада осуществляется в первый рабочий день. То есть, в понедельник. 2. Если открываете депозит в пятницу в послеоперационное время, в выходные, вклад будет оформлен понедельником (если это рабочий день), а % со вторника.
Alfa_Bank написав:Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах.
Ну раз интересно то вот вам
- не синхронизирован функционал с веб версией: - нет списка рассрочек и возможности их погашения - снятие со сбера не онлайн - выписка неполная (нет даты проводки) и некорректная (покупки дсс c того же next.ua отображаются по сумме блокировки, а не по сумме списания) - не учитывается настройка основной карты при платежах (в мобилке обычно выбирается кредитка, в маб корректно выбирается основная карта)
- нет сохранения карт других банков для пополнения карт Альфы в один клик без полного набора карточных реквизитов (так сделано в тас, так сделано в моно, так будет в привате. В моно удобнее всех)
- в шаблонах платежей нет сохранения карты источника (так сделано в ТАС, невероятно удобно)
- нет возможности управлять лимитом интернет и п2п транзакций (в тас и моно один есть)
- пополнения кредиток не мгновенное или по крайней мере не тем же днем (тас, моно, приват, отп)
У меня все.
curiousobro, как и обещала, отвечаю: 1) Сейчас на обсуждении вопрос о рассрочке, изменение инфо по ней планируется на 3-й квартал, ориентировочно. Насколько эти изменения коснуться мобайла, пока не могу сказать. Инфо от вас передала ответс.подразделению. 2) Планируется переход на он-лайн-платежи в мобайле (переводы между своими счетами). Пока по срокам не сориентирую. 3) Выписка – изменения в выписке ожидаются к осени, внесу и ваше предложение. 4) Действительно, сейчас функция «основная карта» распространяется только на веб-версию МАБ. Замечание передала. 5) Сохранения данных карт-доноров в планах, но есть другие приоритеты.
Спасибо Вам за оперативность, отзывчивость и ответственность.
Но ответы ваших диджиталов очень похожи на "денег нет, но вы держитесь. Здоровья вам и хорошего настроения"
Посмотрим. Вангую - ничего из заявленного не изменится ни через полгода, ни через год. Ну может еще выпилят и из маба что-то, это у них хорошо получается
VanKiss написав:Alfa_Bank ,и можно вам ещё один вопрос. Почему курс конвертации при операциях с грн.карт в интернете несколько выше,чем в отделениях или онлайн для покупки валюты? И если будет возврат платежа,то по какому курсу валюта вернётся на грн.счёт.
VanKiss, при возврате сумма будет конвертирована по курсу, который будет действовать на день возврата. По разнице в курсах могу ответить так: курс банк устанавливает исходя из рыночной цены валюты и бизнес-целей банка.
Alfa_Bank ,возврат будет по курсу покупки или продажи? Если сейчас по картам 26.05-26.35,то по какому будет возврат? Напр.я совершаю покупку у меня снимается сумма в $ по курсу 26.35,но если будет возврат,то по какому вернутся средства?
VanKiss написав:Alfa_Bank ,возврат будет по курсу покупки или продажи? Если сейчас по картам 26.05-26.35,то по какому будет возврат? Напр.я совершаю покупку у меня снимается сумма в $ по курсу 26.35,но если будет возврат,то по какому вернутся средства?
если щас вы купили тугрики по 26.35, то щас вам вернут тугрики по курсу продажи -- по 26.05 А нихто не говорил, шо будитлиХко Хотяяя, мож на момент возврата продажа будет и 26.90
VanKiss написав:Alfa_Bank ,возврат будет по курсу покупки или продажи? Если сейчас по картам 26.05-26.35,то по какому будет возврат? Напр.я совершаю покупку у меня снимается сумма в $ по курсу 26.35,но если будет возврат,то по какому вернутся средства?
Хотел сделать предзаз на выдачу наличных с депозита который заканчивается на след неделе, на что в банке ответили: - пока нет денег на счету - предзаказы они не регистрирует; - предзаказ выдается на 3-й день, а т.к. деньги с депозита поступят на счет в среду, то выдадут их не раньше следующего понедельника (т.е. через 5 дней после окончания депозита).