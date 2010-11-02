curiousobro написав:

Alfa_Bank написав: Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах. Т.к. банку интересно мнение клиентов о продуктах и услугах.

Ну раз интересно то вот вам- не синхронизирован функционал с веб версией:- нет списка рассрочек и возможности их погашения- снятие со сбера не онлайн- выписка неполная (нет даты проводки) и некорректная (покупки дсс c того же next.ua отображаются по сумме блокировки, а не по сумме списания)- не учитывается настройка основной карты при платежах (в мобилке обычно выбирается кредитка, в маб корректно выбирается основная карта)- нет сохранения карт других банков для пополнения карт Альфы в один клик без полного набора карточных реквизитов (так сделано в тас, так сделано в моно, так будет в привате. В моно удобнее всех)- в шаблонах платежей нет сохранения карты источника (так сделано в ТАС, невероятно удобно)- нет возможности управлять лимитом интернет и п2п транзакций (в тас и моно один есть)- пополнения кредиток не мгновенное или по крайней мере не тем же днем (тас, моно, приват, отп)У меня все.