По теме вопроса: при должном подходе карта интересна. (Страховки отключаются)
Ethereum написав:Алла пропонує Травел карту. Чи вона вигідна? Там і страховка думаю і курси невигідні.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:11
Re: Альфа-Банк
Отета Олег постарался, что народ со входа про "невыгодные" курсы заливает...
По теме вопроса: при должном подходе карта интересна. (Страховки отключаются)
Додано: Суб 29 чер, 2019 08:41
150 грн в год абонка это железно.
остальное все отключается/обходится.
3% грязными фантиками начисляют согласно переченя МСС в условиях.
возвращают за покупки тоже согласно перечня МСС (которые касаются путешествий)
механика работы фантиков трэвэла полностью аналогична работе орехов. отличие только в минимальной сумме возвращаемой покупки.
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39
Re: Альфа-Банк
А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:41
сейчас можно переехать не закрывая счет, но долг надо вывести в ноль
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