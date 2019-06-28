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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:11
Отета Олег постарался, что народ со входа про "невыгодные" курсы заливает...
По теме вопроса: при должном подходе карта интересна. (Страховки отключаются)
Ethereum написав:Алла пропонує Травел карту. Чи вона вигідна? Там і страховка думаю і курси невигідні.
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Menwyy
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Додано: Суб 29 чер, 2019 08:41
Ethereum написав:
Алла пропонує Травел карту. Чи вона вигідна? Там і страховка думаю і курси невигідні.
150 грн в год абонка это железно.
остальное все отключается/обходится.
3% грязными фантиками начисляют согласно переченя МСС в условиях.
возвращают за покупки тоже согласно перечня МСС (которые касаются путешествий)
механика работы фантиков трэвэла полностью аналогична работе орехов. отличие только в минимальной сумме возвращаемой покупки.
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mephala
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39
А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )
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consul
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:41
consul написав:
А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )
сейчас можно переехать не закрывая счет, но долг надо вывести в ноль
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IMPRINTER
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Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49
IMPRINTER написав: consul написав:
А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )
сейчас можно переехать не закрывая счет, но долг надо вывести в ноль
Благодарю!
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consul
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Додано: Суб 29 чер, 2019 11:02
IMPRINTER написав: consul написав:
А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )
сейчас можно переехать не закрывая счет, но долг надо вывести в ноль
Не нужно, я не выводил
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Seva
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Додано: Суб 29 чер, 2019 11:41
mephala написав: Ethereum написав:
Алла пропонує Травел карту. Чи вона вигідна? Там і страховка думаю і курси невигідні.
150 грн в год абонка это железно.
остальное все отключается/обходится.
3% грязными фантиками начисляют согласно переченя МСС в условиях.
возвращают за покупки тоже согласно перечня МСС (которые касаются путешествий)
механика работы фантиков трэвэла полностью аналогична работе орехов. отличие только в минимальной сумме возвращаемой покупки.
Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму.
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Ethereum
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Суб 29 чер, 2019 07:23
sens
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