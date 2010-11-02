RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7271727272737274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:11

Re: Альфа-Банк

Отета Олег постарался, что народ со входа про "невыгодные" курсы заливает...

По теме вопроса: при должном подходе карта интересна. (Страховки отключаются)
Ethereum написав:Алла пропонує Травел карту. Чи вона вигідна? Там і страховка думаю і курси невигідні.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:41

  Ethereum написав:Алла пропонує Травел карту. Чи вона вигідна? Там і страховка думаю і курси невигідні.

150 грн в год абонка это железно.
остальное все отключается/обходится.
3% грязными фантиками начисляют согласно переченя МСС в условиях.
возвращают за покупки тоже согласно перечня МСС (которые касаются путешествий)
механика работы фантиков трэвэла полностью аналогична работе орехов. отличие только в минимальной сумме возвращаемой покупки.
mephala
 
Повідомлень: 4744
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39

Re: Альфа-Банк

А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )
consul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:41

  consul написав:А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )


сейчас можно переехать не закрывая счет, но долг надо вывести в ноль
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36071
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5729 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:49

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  consul написав:А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )


сейчас можно переехать не закрывая счет, но долг надо вывести в ноль


Благодарю!
consul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:02

  IMPRINTER написав:
  consul написав:А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )


сейчас можно переехать не закрывая счет, но долг надо вывести в ноль


Не нужно, я не выводил
Seva
 
Повідомлень: 161
З нами з: 16.03.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:41

  mephala написав:
  Ethereum написав:Алла пропонує Травел карту. Чи вона вигідна? Там і страховка думаю і курси невигідні.

150 грн в год абонка это железно.
остальное все отключается/обходится.
3% грязными фантиками начисляют согласно переченя МСС в условиях.
возвращают за покупки тоже согласно перечня МСС (которые касаются путешествий)
механика работы фантиков трэвэла полностью аналогична работе орехов. отличие только в минимальной сумме возвращаемой покупки.


Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму. :D
Ethereum
 
Повідомлень: 583
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:17

  consul написав:А можно ли переехать с максимки на тревел без потери кредитного лимита? Или нужно сначала вывести в ноль максимку? Или вообще сначала ее закрыть и ждать непредсказуемого лимита на тревел? (Максимки у меня две, если что) )

переехать то можно
только останетесь без приветственных бонусов.
mephala
 
Повідомлень: 4744
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:18

  Ethereum написав:Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму. :D

это у моно что ли курс на 3% интереснее? а можно было бы пример с математическими выкладками?
mephala
 
Повідомлень: 4744
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7271727272737274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, IDAN, kostya77 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1272, 1273, 1274
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12734 1809324
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 14:55
maxprofit
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3456, 3457, 3458
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34578 4266210
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 13:53
greenozon
Банк Глобус 1 ... 500, 501, 502
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5019 674396
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 13:30
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12735)
29.06.2019 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron