VetalUA написав:https://www.facebook.com/simplemaria.matros/posts/2494212117302369 В-пятых, они будут в комменты к вашим друзьям постить вот такие картинки, как прикреплены к этому посту.
ну если дошло до передачи долга коллекторам то еще и не такой креатив может попереть он по михайловскому покруче отжигают по тексту в начале 3000 и два месяца. потом 3000 и уже четыре месяца. чет мне подсказывает что клиент много чего не договаривает. касса всегда работает что бы долг погасить. было бы желание.
Нее, не знают они шо такое реквизиты, они думают, шо это... номер карты кредотдела Реквизиты для погашения кредитки есть в любой выписке по этой кредитке. Т.е. если ты должник и хочешь реально узнать шо кому должен, то просто берешь выписку и платишь
Но они пишут, что им везде давали, и присылали в СМС неправильные реквизиты, платежи на которые возвращались. Может, конечно, они что-то неправильно платили, но я не представляю, как это физически можно осуществить, чтобы платёж всё-таки был принят (ушёл), но потом вернулся обратно. Номер карты подставить в качестве счёта? Но без МФО/ОКПО создать платёж не получится. Наоборот, на номер счета послать через какое-нибудь "пополнение карты"? Так тоже не выйдет. А вот ошибка в номере счёта или ОКПО как раз приведёт к такому результату. Вполне возможно, особенно если реквизиты присылают уже коллекторы.