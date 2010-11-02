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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7272727372747275

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:09

  VetalUA написав:https://www.facebook.com/simplemaria.matros/posts/2494212117302369
В-пятых, они будут в комменты к вашим друзьям постить вот такие картинки, как прикреплены к этому посту.

Зображення

ну если дошло до передачи долга коллекторам то еще и не такой креатив может попереть :mrgreen:
он по михайловскому покруче отжигают :mrgreen:
по тексту в начале 3000 и два месяца. потом 3000 и уже четыре месяца.
чет мне подсказывает что клиент много чего не договаривает. касса всегда работает что бы долг погасить. было бы желание.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:17

Конечно метод воздествия на должника описан поганый, но действенный :(
Но похоже Смирновы и Матросы просто не умеют пользоваться инет банкингом :(
Альфа не для них 8)

ПС. Альфа, "неподъемная" пишется слитно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:30

clientage
намного интереснее что они знают что такое платеж по реквизитам.
не договаривают эти бедолаги что то ой не договаривают.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:33

Нее, не знают они шо такое реквизиты, они думают, шо это... номер карты кредотдела :mrgreen:
Реквизиты для погашения кредитки есть в любой выписке по этой кредитке. Т.е. если ты должник и хочешь реально узнать шо кому должен, то просто берешь выписку и платишь :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:44

Но они пишут, что им везде давали, и присылали в СМС неправильные реквизиты, платежи на которые возвращались. Может, конечно, они что-то неправильно платили, но я не представляю, как это физически можно осуществить, чтобы платёж всё-таки был принят (ушёл), но потом вернулся обратно. Номер карты подставить в качестве счёта? Но без МФО/ОКПО создать платёж не получится. Наоборот, на номер счета послать через какое-нибудь "пополнение карты"? Так тоже не выйдет. А вот ошибка в номере счёта или ОКПО как раз приведёт к такому результату. Вполне возможно, особенно если реквизиты присылают уже коллекторы.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:47

часто перед этим такие матросо/смирновы в полосатых пижамах посылают звонящих сотрудников банка на*** со словами "и что вы мне сделаете, ур**?".
в отделение они не могут приехать, 2019г. у них, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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