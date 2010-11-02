Додано: Суб 29 чер, 2019 16:47

часто перед этим такие матросо/смирновы в полосатых пижамах посылают звонящих сотрудников банка на*** со словами "и что вы мне сделаете, ур**?".

в отделение они не могут приехать, 2019г. у них, ёпт.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.