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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7273727472757276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:38

Re: Альфа-Банк

Хехе. Ще одне підтвердження, що з аллою слід тримати вушкі на макушкє. Тоді вона є ідеяльна подруга. Інакше всьо ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:40

В альфабанке при оформлении кредитной карты страховка обязательна или можно отказаться ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:43

Re: Альфа-Банк

  rudnitep написав:страховка обязательна или можно отказаться ?

Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:53

  chipmunk написав:
  rudnitep написав:страховка обязательна или можно отказаться ?

Формально добровільна, але... Відмовитись можна


Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 18:05

  rudnitep написав:
  chipmunk написав:
  rudnitep написав:страховка обязательна или можно отказаться ?

Формально добровільна, але... Відмовитись можна


Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?

в момент подписания отказаться не возможно.
без проблем отключаются обе звонком на гарячку.
только не забывайте что от несчастного случая активируется заново при выпуске новой карты.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 18:08

  rudnitep написав:
  chipmunk написав:
  rudnitep написав:страховка обязательна или можно отказаться ?

Формально добровільна, але... Відмовитись можна


Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?

Отказаться через саппорт в первых числах сл. мес. после оформления кредитки, но до РД :wink:
Все условия по 2м страхам прописаны в ДКБО (это % от задолженности и 20грн по финрискам шоли)
... делайте хоть что-нибудь!
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