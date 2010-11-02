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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:38
Хехе. Ще одне підтвердження, що з аллою слід тримати вушкі на макушкє. Тоді вона є ідеяльна подруга. Інакше всьо
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:40
В альфабанке при оформлении кредитной карты страховка обязательна или можно отказаться ?
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rudnitep
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:43
rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:53
chipmunk написав: rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?
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rudnitep
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:05
rudnitep написав: chipmunk написав: rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?
в момент подписания отказаться не возможно.
без проблем отключаются обе звонком на гарячку.
только не забывайте что от несчастного случая активируется заново при выпуске новой карты.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:08
rudnitep написав: chipmunk написав: rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?
Отказаться через саппорт в первых числах сл. мес. после оформления кредитки, но до РД
Все условия по 2м страхам прописаны в ДКБО (это % от задолженности и 20грн по финрискам шоли)
... делайте хоть что-нибудь!
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