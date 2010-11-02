Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:38
Хехе. Ще одне підтвердження, що з аллою слід тримати вушкі на макушкє. Тоді вона є ідеяльна подруга. Інакше всьо
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:40
В альфабанке при оформлении кредитной карты страховка обязательна или можно отказаться ?
rudnitep
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:43
rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:53
chipmunk написав: rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?
rudnitep
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:05
rudnitep написав: chipmunk написав: rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?
в момент подписания отказаться не возможно.
без проблем отключаются обе звонком на гарячку.
только не забывайте что от несчастного случая активируется заново при выпуске новой карты.
mephala
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:08
rudnitep написав: chipmunk написав: rudnitep написав:
страховка обязательна или можно отказаться ?
Формально добровільна, але... Відмовитись можна
Отказаться в момент подписания договора или позже? И что они "предлагают" подписать клиенту - процент от суммы или фикс платеж ?
Отказаться через саппорт в первых числах сл. мес. после оформления кредитки, но до РД
Все условия по 2м страхам прописаны в ДКБО (это % от задолженности и 20грн по финрискам шоли)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:31
clientage
алла как бы выкладывает документы которые описывают страховки.
https://alfabank.ua/upload/Info_Program_Strakhuvannia_CC.pdf
1% от задолженности в РД если есть долг.
https://alfabank.ua/upload/strahovanie_riskov_kart.pdf
0,1% от кредлимита в РД и пофик есть долг или нет.
ЗЫ
правда в отделении их вообще не дают.
мне дали только заяву подписать с коротким описанием и все. одна заява на обе страховки. а детали то где хош там и читай.
или вообще на сайте висит старый вариант.
Востаннє редагувалось
mephala
в Суб 29 чер, 2019 18:45, всього редагувалось 4 разів.
mephala
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:32
mephala написав: VetalUA
ИМХО из-за поста. ИМХО проще замять чем доказывать кто прав кто виноват.
Но наш народ если прочухает тему то писец банковской системе
Банк первый начал постить в ФБ, просто ответка прилетела.
Как в анекдоте:
-Зачем вы ограбили банк?
-Он первый начал!
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:40
2XL 99,99% в фейсбук постил не банк. а коллекторы на субподряде. сейчас же модно не свой иметь отдел по взысканию долгов а привлекать подрядчика.
mephala
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Додано: Суб 29 чер, 2019 19:04
mephala написав: 2XL
99,99% в фейсбук постил не банк. а коллекторы на субподряде.
сейчас же модно не свой иметь отдел по взысканию долгов а привлекать подрядчика.
перестарались, но результат достигнут - задолженность то погашена
VetalUA
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