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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 23:49
Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
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