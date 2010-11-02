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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7274727572767277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 23:49

Re: Альфа-Банк

Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
node
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29

Re: Альфа-Банк

РД 31, рисует такое

"До 29.07.2019

Обязательный минимальный платеж

50,00 UAH

Задолженность расчетного периода

на текущую дату

- 815,29 UAH"

Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:40

Re: Альфа-Банк

node написав:Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.

А зачем он вам?
qwe_ua
 
Повідомлень: 1696
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  #<1 ... 7274727572767277
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