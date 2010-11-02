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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 23:49
Re: Альфа-Банк
Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29
Re: Альфа-Банк
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:40
Re: Альфа-Банк
А зачем он вам?
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