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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 23:49
Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
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node
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:40
node написав:Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
А зачем он вам?
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qwe_ua
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:31
mephala написав: Ethereum написав:
Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму.
это у моно что ли курс на 3% интереснее? а можно было бы пример с математическими выкладками?
Ви визьміть на Захід і зробіть оплату Моно і оплату Алли. І будете здивовані'чому курси різні і чому в одному банку є конвертація пряма,а в другому туманна.
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Ethereum
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Додано: Нед 30 чер, 2019 11:16
mephala написав:2XL
99,99% в фейсбук постил не банк. а коллекторы на субподряде.
сейчас же модно не свой иметь отдел по взысканию долгов а привлекать подрядчика.
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EvgCapp
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