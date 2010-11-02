|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 23:49
Re: Альфа-Банк
Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29
Re: Альфа-Банк
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:40
Re: Альфа-Банк
А зачем он вам?
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:31
Ви визьміть на Захід і зробіть оплату Моно і оплату Алли. І будете здивовані'чому курси різні і чому в одному банку є конвертація пряма,а в другому туманна.
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:16
Додано: Нед 30 чер, 2019 12:31
Re: Альфа-Банк
Хочу предупредить всех у кого включен кешбек на АЗС и кто пользуется Фишкой от ОККО и заправляется через Оккопей.
При заправке до полного обычно ставишь на заправку 60 литров, заправляешься до полного к примеру 55,4 литра, на остальное (недозаправленное) топливо окко делает возврат средств.
Так вот кешбек Вам начислен не будет, даже если возврат по платежу будет 1 копейка при платеже 1500 грн.
Возможно это не новость, просто для себя выяснил это только сейчас.
P.S. Кстати у моно вышеописанный случай отрабатывается безо всяких нареканий.
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:03
|