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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7275727672777278>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 23:49

Re: Альфа-Банк

Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
node
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29

Re: Альфа-Банк

РД 31, рисует такое

"До 29.07.2019

Обязательный минимальный платеж

50,00 UAH

Задолженность расчетного периода

на текущую дату

- 815,29 UAH"

Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 08:40

Re: Альфа-Банк

node написав:Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.

А зачем он вам?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:31

  mephala написав:
  Ethereum написав:Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму. :D

это у моно что ли курс на 3% интереснее? а можно было бы пример с математическими выкладками?


Ви визьміть на Захід і зробіть оплату Моно і оплату Алли. І будете здивовані'чому курси різні і чому в одному банку є конвертація пряма,а в другому туманна.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:16

  mephala написав:2XL
99,99% в фейсбук постил не банк. а коллекторы на субподряде.
сейчас же модно не свой иметь отдел по взысканию долгов а привлекать подрядчика.

Зображення
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:31

Re: Альфа-Банк

Хочу предупредить всех у кого включен кешбек на АЗС и кто пользуется Фишкой от ОККО и заправляется через Оккопей.
При заправке до полного обычно ставишь на заправку 60 литров, заправляешься до полного к примеру 55,4 литра, на остальное (недозаправленное) топливо окко делает возврат средств.
Так вот кешбек Вам начислен не будет, даже если возврат по платежу будет 1 копейка при платеже 1500 грн.
Возможно это не новость, просто для себя выяснил это только сейчас.
P.S. Кстати у моно вышеописанный случай отрабатывается безо всяких нареканий.
Alfisti
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:03

  node написав:Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.

Возможно я отстал от жизни, но понять никак не могу, как наличие сберегательного счёта может быть связано с динамическим CVV.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:42

  2XL написав:РД 31, рисует такое

"До 29.07.2019

Обязательный минимальный платеж

50,00 UAH

Задолженность расчетного периода

на текущую дату

- 815,29 UAH"

Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?

сейчас грейс сделали до 62 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:43

  Ethereum написав:
  mephala написав:
  Ethereum написав:Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму. :D

это у моно что ли курс на 3% интереснее? а можно было бы пример с математическими выкладками?


Ви визьміть на Захід і зробіть оплату Моно і оплату Алли. І будете здивовані'чому курси різні і чому в одному банку є конвертація пряма,а в другому туманна.

так а по факту яка різниця?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:58

  mephala написав:так а по факту яка різниця?

Зачем гадать, у Аллы теперь три курса (рекорд), и они даже публикуются на офсайте.
wig
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