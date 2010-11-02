Альфа-Банк
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Додано: Суб 29 чер, 2019 23:49
Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
node
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:29
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019 Обязательный минимальный платеж 50,00 UAH Задолженность расчетного периода на текущую дату - 815,29 UAH" Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
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2XL
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:40
node написав:Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
А зачем он вам?
qwe_ua
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:31
mephala написав: Ethereum написав:
Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму.
это у моно что ли курс на 3% интереснее? а можно было бы пример с математическими выкладками?
Ви визьміть на Захід і зробіть оплату Моно і оплату Алли. І будете здивовані'чому курси різні і чому в одному банку є конвертація пряма,а в другому туманна.
Ethereum
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Додано: Нед 30 чер, 2019 11:16
mephala написав: 2XL
99,99% в фейсбук постил не банк. а коллекторы на субподряде.
сейчас же модно не свой иметь отдел по взысканию долгов а привлекать подрядчика.
EvgCapp
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Додано: Нед 30 чер, 2019 12:31
Хочу предупредить всех у кого включен кешбек на АЗС и кто пользуется Фишкой от ОККО и заправляется через Оккопей.
При заправке до полного обычно ставишь на заправку 60 литров, заправляешься до полного к примеру 55,4 литра, на остальное (недозаправленное) топливо окко делает возврат средств. Так вот кешбек Вам начислен не будет, даже если возврат по платежу будет 1 копейка при платеже 1500 грн. Возможно это не новость, просто для себя выяснил это только сейчас. P.S. Кстати у моно вышеописанный случай отрабатывается безо всяких нареканий.
Alfisti
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:03
node написав:
Что-нибудь слышно про планы на динамический CVV? У клиентов альфы есть отдельный сберегательный счет, в отличие от моно, поэтому dcvv ляжет хорошо.
Возможно я отстал от жизни, но понять никак не могу, как наличие сберегательного счёта может быть связано с динамическим CVV.
M-Audio
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:42
2XL написав:
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
сейчас грейс сделали до 62 дней.
mephala
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:43
Ethereum написав: mephala написав: Ethereum написав:
Дякую,зрозумів що брати немає сенсу. Тому що на їх курсі я втрачу ці 3%.
Як зроблять прямий курс ,як Моно тодіі візьму.
это у моно что ли курс на 3% интереснее? а можно было бы пример с математическими выкладками?
Ви визьміть на Захід і зробіть оплату Моно і оплату Алли. І будете здивовані'чому курси різні і чому в одному банку є конвертація пряма,а в другому туманна.
так а по факту яка різниця?
mephala
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:58
mephala написав:
так а по факту яка різниця?
Зачем гадать, у Аллы теперь три курса (рекорд), и они даже публикуются на офсайте.
wig
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