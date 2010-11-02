|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:21
mephala написав: 2XL написав:
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
сейчас грейс сделали до 62 дней.
И как в это "сделали" вписываются две даты?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3051
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:23
M-Audio написав:
как наличие сберегательного счёта может быть связано с динамическим CVV
обезопасить деньги до смены кода, оставляя доступной для списания только необходимую сумму
-
node
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 18.11.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:35
2XL написав: mephala написав: 2XL написав:
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
сейчас грейс сделали до 62 дней.
И как в это "сделали" вписываются две даты?
Нет двух дат
Есть только РД
Грейс долг нужно погасить до следующей РД
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2128
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 чер, 2019 18:23
2XL написав:
mephala написав:сейчас грейс сделали до 62 дней.
И как в это "сделали" вписываются две даты?
вы раньше не гасили что ли грейс и РД?
алла всегда пишет в МАБе и смсках на 2 дня раньше что бы олени успели загасится по п2п.
гасите грейс и текущую задолженность в РД и все. только методами день в день.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4768
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12743
|1810509
|
Нед 30 чер, 2019 11:29
Ой+
|
|34583
|4267078
|
|
|5019
|674611
|
|