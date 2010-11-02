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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:21
mephala написав: 2XL написав:
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
сейчас грейс сделали до 62 дней.
И как в это "сделали" вписываются две даты?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Нед 30 чер, 2019 14:23
M-Audio написав:
как наличие сберегательного счёта может быть связано с динамическим CVV
обезопасить деньги до смены кода, оставляя доступной для списания только необходимую сумму
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node
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Додано: Нед 30 чер, 2019 14:35
2XL написав: mephala написав: 2XL написав:
РД 31, рисует такое
"До 29.07.2019
Обязательный минимальный платеж
50,00 UAH
Задолженность расчетного периода
на текущую дату
- 815,29 UAH"
Это про рассрочкам вместо 25ти дней сделали 28?
сейчас грейс сделали до 62 дней.
И как в это "сделали" вписываются две даты?
Нет двух дат
Есть только РД
Грейс долг нужно погасить до следующей РД
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curiousobro
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Додано: Нед 30 чер, 2019 18:23
2XL написав:
mephala написав:сейчас грейс сделали до 62 дней.
И как в это "сделали" вписываются две даты?
вы раньше не гасили что ли грейс и РД?
алла всегда пишет в МАБе и смсках на 2 дня раньше что бы олени успели загасится по п2п.
гасите грейс и текущую задолженность в РД и все. только методами день в день.
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mephala
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Додано: Нед 30 чер, 2019 19:14
mephala написав:
в момент подписания отказаться не возможно.
без проблем отключаются обе звонком на гарячку.
только не забывайте что от несчастного случая активируется заново при выпуске новой карты.
У меня пока не активировалась при перевыпуске и по сроку, и при замене на с чипом, и при перевыпуске из-за попытки взлома ультры.
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ol_zy
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Додано: Нед 30 чер, 2019 20:13
ol_zy написав: mephala написав:
в момент подписания отказаться не возможно.
без проблем отключаются обе звонком на гарячку.
только не забывайте что от несчастного случая активируется заново при выпуске новой карты.
У меня пока не активировалась при перевыпуске и по сроку, и при замене на с чипом, и при перевыпуске из-за попытки взлома ультры.
мы хоть об одной говорим страховке? у меня несчастный случай активировался после замены по сроку.
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mephala
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:09
Куда еще стучать?В чат писали два раза. Человек, открывший две карты, не может третий день зарегистрировать аккаунт. На этапе ввода почты, телефона, даты рождения, выбрасывает назад. Смс о возможности активации аккаунта была получена.
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allaliu
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:25
wig написав: mephala написав:
так а по факту яка різниця?
Зачем гадать, у Аллы теперь три курса (рекорд), и они даже публикуются на офсайте.
Всегда найдется баба Яга, которая против!
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Олег1964
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:35
allaliu написав:
Куда еще стучать?В чат писали два раза. Человек, открывший две карты, не может третий день зарегистрировать аккаунт. На этапе ввода почты, телефона, даты рождения, выбрасывает назад. Смс о возможности активации аккаунта была получена.
Ну так выходные ж. Лучше тяпните рюмашку за Конституцию
А в Пн. ближе к 12:00 може все и получится
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:40
clientage написав: allaliu написав:
Куда еще стучать?В чат писали два раза. Человек, открывший две карты, не может третий день зарегистрировать аккаунт. На этапе ввода почты, телефона, даты рождения, выбрасывает назад. Смс о возможности активации аккаунта была получена.
Ну так выходные ж. Лучше тяпните рюмашку за Конституцию
А в Пн. ближе к 12:00 може все и получится
Ну да, это ж не Моно, который круглосуточно клиентов поддерживает. А насчёт рюмашки, хорошая идея, но поздновато уже)
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allaliu
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