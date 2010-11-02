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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7277727872797280>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 22:02

Re: Альфа-Банк

  allaliu написав:А насчёт рюмашки, хорошая идея, но поздновато уже


предпочитаете пить с утра?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:04

Шановна Alfa_Bank!
Маю для Вас цікаву пропозицію - відвідайте один з магазинів мережі "Prostor".
Там Вас чекають неймовірні відкриття - різноманітна косметика, засоби для макіяжу, волосся, гігієни, пральні порошки, парфуми ... Словом, все те, що допомагає підтримати, створити або підкреслити власний образ, який поєднує слово врода або ... краса.
Мережа, практично, повний аналог мереж "Єва" або "Watsons", та автори правил по бонусній програмі від "Альфи" чомусь з цим не знайомі.
Невже правила кешью писали якісь відлюдники, які не чистять зуби та не миють голову? Чи з магазинів косметики вони знають тільки "Єву", що знаходить в торговому центрі, де вони проводять вихідні?

:arrow: Тому, маю велике прохання - внесіть зміни в правила програми та додайте МСС 5169 в категорію краса!

:arrow: А ще хочу поцікавитись, як ситуація з додаванням до номерів колцентру мобільних номерів різних операторів, а не тільки 044 від Укртелекома? Питання актуальне, давно підіймалося, проте дивним чином затихло? :roll:

:arrow: Також хотів би дізнатися, на якій стадії вирішення перебуває питання запровадження можливості скачати договір по депо, відкритому в МАБі?
viewtopic.php?p=4668279#p4668279

Хочу нагадати, як в єдиному пориві форумчани морально підтримували банк - viewtopic.php?p=3462815#p3462815
Бо не просто вважали ті дії протиправними.
Вони вважали банк своїм. Вважали банк - партнером. Мали великий рівень лояльності до банку.
Мали...
Та чи матимуть? ...

З повагою
V2
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:34

  Alfa_Bank написав: Приятно) Спасибо)

неужели так сложно сделать возможность купить валюту с кредитных карт, ведь там тоже бывают личные средства, а не только кредитные ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:43

V2
MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные

ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший такое МСС
Востаннє редагувалось mephala в Нед 30 чер, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:44

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав: Приятно) Спасибо)

неужели так сложно сделать возможность купить валюту с кредитных карт, ведь там тоже бывают личные средства, а не только кредитные ?

Ваащето с Максимки шо за кредитные, шо за свои будет комисс 4%+20грн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:45

  mephala написав:V2
MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные

ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший токое МСС

И у Евы тож некоторые ПОСы с таким МСС :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:48

  clientage написав:
  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав: Приятно) Спасибо)

неужели так сложно сделать возможность купить валюту с кредитных карт, ведь там тоже бывают личные средства, а не только кредитные ?

Ваащето с Максимки шо за кредитные, шо за свои будет комисс 4%+20грн :mrgreen:

де***, б$я (с)
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:54

Re: Альфа-Банк

а вы свои вообще когда нить пытались забрать с максимки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:59

  mephala написав:а вы свои вообще когда нить пытались забрать с максимки?

нет, случайно так получилось, хотел валюты на Них взять и тут такое гонево в тарифах у Них вылезло
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 00:08

  SILVER_UA написав:
  mephala написав:а вы свои вообще когда нить пытались забрать с максимки?

нет, случайно так получилось, хотел валюты на Них взять и тут такое гонево в тарифах у Них вылезло

без мзды свои можно только потратить на покупки с максимки.
раньше так еще и кэшбэк был не положен на свои...
mephala
 
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