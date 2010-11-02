То у вас хімії там забагато, а краси замало)) Шукайте інші магазини з правильним МСС. Та й до сусідів по кешбечній кухні з 20% потрібно було в минулому місяці ходити)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 00:12
Re: Альфа-Банк
То у вас хімії там забагато, а краси замало)) Шукайте інші магазини з правильним МСС. Та й до сусідів по кешбечній кухні з 20% потрібно було в минулому місяці ходити)
Додано: Пон 01 лип, 2019 02:52
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