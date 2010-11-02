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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7278727972807281>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 00:12

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Мережа, практично, повний аналог мереж "Єва" або "Watsons", та автори правил по бонусній програмі від "Альфи" чомусь з цим не знайомі.

То у вас хімії там забагато, а краси замало)) Шукайте інші магазини з правильним МСС. Та й до сусідів по кешбечній кухні з 20% потрібно було в минулому місяці ходити)Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 02:52

"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?
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4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила...
Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории.
Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 05:00

  Искатель написав:"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?

Рыдаю. В кои веки нужны "круизные линии"... А нету :-(
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:23

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:внесіть зміни в правила програми та додайте МСС 5169 в категорію краса!

  mephala написав:V2
MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные
V2, познакомьте продавцов и сотрудников данного магазина с платёжными картами, по которым есть кешбек за "красу" ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:32

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, подводные камни карты с кэшбэком? Хочу открыть, но уже запутался чтобы не попасть на нюансы
maxstar
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:48

Re: Альфа-Банк

Если кто будет выбирать отели в июле, имейте в виду что код 4722, который используют многие агенства по бронированию отелей, у Аллы это авиабилеты, так что можно пролететь с кешбеком.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:54

Добавьте МСС

Ув.Альфа~Банк!
Добавьте 7991 в кинотеатры, что за дела?
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mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:55

Re: Альфа-Банк

На один экран не влезло даже, шикарно :)
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:13

  maxstar написав:Подскажите, пожалуйста, подводные камни карты с кэшбэком? Хочу открыть, но уже запутался чтобы не попасть на нюансы

О какой карте речь. У Альфа-банка почти все карты с кэшбеком, и у каждой есть "свои" подводные камни. Поэтому для более точного ответа нужна конкретика, чтобы не рассказывать вам о "камнях" дебетовок, в случае если вам нужна кредитка и наоборот.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:18

Re: Альфа-Банк

Альфа-Банк, открыл через Google Chrome с мобильного устройства LG V30 страничку https://alfabank.ua/private-persons/cre ... s/vodafone и наблюдаю кашу:
Зображення
В мобильном браузере Opera аналогично.
MASolomko
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