Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 00:12
V2 написав:
Мережа, практично, повний аналог мереж "Єва" або "Watsons", та автори правил по бонусній програмі від "Альфи" чомусь з цим не знайомі.
То у вас хімії там забагато, а краси замало)) Шукайте інші магазини з правильним МСС. Та й до сусідів по кешбечній кухні з 20% потрібно було в минулому місяці ходити)
stryzhko
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Додано: Пон 01 лип, 2019 02:52
"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?
4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила...
Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории.
Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...
Искатель
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Додано: Пон 01 лип, 2019 05:00
Искатель написав:
"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?
Рыдаю. В кои веки нужны "круизные линии"... А нету
M-Audio
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:23
V2 написав:
внесіть зміни в правила програми та додайте
МСС 5169
в категорію краса!
mephala написав: V2
MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные
V2
, познакомьте продавцов и сотрудников данного магазина с платёжными картами, по которым есть кешбек за "красу"
MASolomko
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:32
Подскажите, пожалуйста, подводные камни карты с кэшбэком? Хочу открыть, но уже запутался чтобы не попасть на нюансы
maxstar
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:48
Если кто будет выбирать отели в июле, имейте в виду что код 4722, который используют многие агенства по бронированию отелей, у Аллы это авиабилеты, так что можно пролететь с кешбеком.
antey718
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:54
Ув.Альфа~Банк!
Добавьте 7991 в кинотеатры, что за дела?
mihasik
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:55
Faceless
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Додано: Пон 01 лип, 2019 08:13
maxstar написав:
Подскажите, пожалуйста, подводные камни карты с кэшбэком? Хочу открыть, но уже запутался чтобы не попасть на нюансы
О какой карте речь. У Альфа-банка почти все карты с кэшбеком, и у каждой есть "свои" подводные камни. Поэтому для более точного ответа нужна конкретика, чтобы не рассказывать вам о "камнях" дебетовок, в случае если вам нужна кредитка и наоборот.
Flamingo
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Додано: Пон 01 лип, 2019 08:18
Альфа-Банк, открыл через Google Chrome с мобильного устройства LG V30 страничку
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... s/vodafone
и наблюдаю кашу:
В мобильном браузере Opera аналогично.
MASolomko
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