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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:28
Согласно правилам акции "Приведи друга"
с 1 июля можно приводить друзей на дебетные карты. В приложении по реферальной ссылке дебетные карты не предлагает оформить - только кредитку. Я негодую.
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dengon
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