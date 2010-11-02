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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7278727972807281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:28

Re: Альфа-Банк

Согласно правилам акции "Приведи друга" с 1 июля можно приводить друзей на дебетные карты. В приложении по реферальной ссылке дебетные карты не предлагает оформить - только кредитку. Я негодую.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:49

Альфа-Банк P2P

підкажіть, як-то можна збільшити ліміт поповнення P2P понад 150 тис на місяць?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:17

  mephala написав:V2
MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные

ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший такое МСС


Це я прекрасно розумію.
Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код.
Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".

Також, знаю про гарні умови, які пропонував Монобанк.

Як би поступив клієнтоорієнтований банк в цій ситуації? Вніс би зміни в програму лояльності.
Як поступить Альфа? Зафіксує дане звернення та передасть у відповідний підрозділ, де про нього забудуть/на нього заб'ють, як і на інші важливі пропозиції форумчан.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:17

  dengon написав:Согласно правилам акции "Приведи друга" с 1 июля можно приводить друзей на дебетные карты. В приложении по реферальной ссылке дебетные карты не предлагает оформить - только кредитку. Я негодую.

Тобто кредитні вже не можна?
А якщо у клієнта є кредитні, то я можу запросити його отримати дебетову і ми отримаєм бонуси? :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:21

  V2 написав:
  mephala написав:V2
MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные

ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший такое МСС


Це я прекрасно розумію.
Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код.
Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".

Також, знаю про гарні умови, які пропонував Монобанк.

Як би поступив клієнтоорієнтований банк в цій ситуації? Вніс би зміни в програму лояльності.
Як поступить Альфа? Зафіксує дане звернення та передасть у відповідний підрозділ, де про нього забудуть/на нього заб'ють, як і на інші важливі пропозиції форумчан.

Ще треба перевірити в різних містах і магазинах, який код вони мають. Може якісь поодинокий випадок. Ось у Львові Простор - то косметика: Покупка (S1LV0VW8 ProStor7813(S1LV0VW8), LVOV, UKR,MCC 5977)
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:42

  Basilio2020 написав:підкажіть, як-то можна збільшити ліміт поповнення P2P понад 150 тис на місяць?

ніяк
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:53

_Slava_ а дневной лимит в 50к я так понимаю можно увеличить звонком в КЦ?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:03

  Карамболь написав:_Slava_ а дневной лимит в 50к я так понимаю можно увеличить звонком в КЦ?


это лимит маба.
лимиты маба увеличить нельзя ничем !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:11

  Карамболь написав:_Slava_ а дневной лимит в 50к я так понимаю можно увеличить звонком в КЦ?


денний ті ж самі 150, просто кілька разів по 49999
Basilio2020
 
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